В результате обстрелов один ребенок погиб и один ранен. Российские "Грады" убили 10-летнего мальчика в селе Максимилиановка. Оккупанты нанесли там удар по жилому сектору, разрушениям подверглись более 45 частных домов.

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В целом самыми горячими точками Донбасса являются Мариуполь, Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Краматорск, Бахмут, Покровск, Часов Яр, Екатериновка, Новобахмутовка, Орловка, Максимилиановка, Пески.

В результате ударов в Донецкой области уже повреждено по меньшей мере 67 гражданских объектов, среди них жилые дома, магазин, кафе, админздания.

Сегодня враг обстреливает Авдеевку.

Напомним, в результате российского вторжения по состоянию на 26 марта уже погибли 136 украинских детей. Также известно о 199 раненых.

В каких областях пострадали дети:

В Киевской – 64 ребенка;

В Харьковской – 44 ребенка;

В Донецкой – 50 детей;

В Черниговской – 38 детей;

В Николаевской – 28 детей;

В Луганской – 25 детей;

В Запорожской – 17 детей;

В Херсонской – 20 детей;

В Житомирской – 15 детей;

В Сумской – 14 детей.

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