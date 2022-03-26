В результате обстрелов один ребенок погиб и один ранен. Российские "Грады" убили 10-летнего мальчика в селе Максимилиановка. Оккупанты нанесли там удар по жилому сектору, разрушениям подверглись более 45 частных домов.
Читайте также 128 пар детской обуви: в США украинцы привлекли внимание к войне, трогательные фото, видео
В целом самыми горячими точками Донбасса являются Мариуполь, Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Краматорск, Бахмут, Покровск, Часов Яр, Екатериновка, Новобахмутовка, Орловка, Максимилиановка, Пески.
В результате ударов в Донецкой области уже повреждено по меньшей мере 67 гражданских объектов, среди них жилые дома, магазин, кафе, админздания.
Сегодня враг обстреливает Авдеевку.
Напомним, в результате российского вторжения по состоянию на 26 марта уже погибли 136 украинских детей. Также известно о 199 раненых.
В каких областях пострадали дети:
- В Киевской – 64 ребенка;
- В Харьковской – 44 ребенка;
- В Донецкой – 50 детей;
- В Черниговской – 38 детей;
- В Николаевской – 28 детей;
- В Луганской – 25 детей;
- В Запорожской – 17 детей;
- В Херсонской – 20 детей;
- В Житомирской – 15 детей;
- В Сумской – 14 детей.
Обратите внимание – история попавшего под обстрелы 13-летнего мальчика: смотрите видео