Внаслідок обстрілів одна дитина загинула та одну поранено. Російські "Гради" вбили 10-річного хлопчика в селі Максимільянівка. Окупанти завдали там удару по житловому сектору, руйнувань зазнали понад 45 приватних будинків.

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Загалом найгарячішими точками Донеччини є Маріуполь, Мар’їнка, Красногорівка, Авдіївка, Краматорськ, Бахмут, Покровськ, Часів Яр, Катеринівка, Новобахмутівка, Орлівка, Максимільянівка, Піски.

Внаслідок ударів на Донеччині вже пошкоджено щонайменше 67 цивільних об’єктів, серед них – житлові будинки, крамниця, кафе, адмінбудівлі.

Сьогодні ж, 26 березня, ворог обстрілює Авдіївку.

Нагадаємо, внаслідок російського вторгнення станом на 26 березня вже загинули 136 українських дітей. Також відомо про 199 поранених.

В яких областях постраждали діти:

У Київській – 64 дитини;

У Харківській – 44 дитини;

У Донецькій – 50 дітей;

У Чернігівській – 38 дітей;

У Миколаївській – 28 дітей;

У Луганській – 25 дітей;

У Запорізькій – 17 дітей;

У Херсонській – 20 дітей;

У Житомирській – 15 дітей;

У Сумській – 14 дітей.

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