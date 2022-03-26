26 березня росіяни відкрили вогонь по Лисичанську та Сєвєродонецьку. Водночас саме сьогодні необхідно було дотримуватися "режиму тиші", адже погоджено зелені коридори, зокрема, у цих містах. Окупанти вдарили по Лисичанську ракетою "Точка-У" та "Градами".
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Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай показав ракету, якої обстріляли місто.
Ракета "Точка-У" / Фото Сергія Гайдая
Ракета "Точка-У" / Фото Сергія Гайдая
Наслідки обстрілів міст та сіл Луганщини
Зараз рятівники ледь встигають гасити полум’я, адже пожежі трапились у кількох районах.
У Сєвєродонецьку горіли житлові та дачні будинки, квартири, гаражі, склади та ліс. Окупанти обстріляли станцію екстреної медичної допомоги.
У Золотому внаслідок обстрілу сталося загоряння житлового будинку.
У Новотошківському внаслідок обстрілу є одна поранена людина, 7 людей евакуйовано в безпечне місце.
В Лисичанську внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок.
У Рубіжному сталося понад 10 пожеж у житловому секторі.
Рятувальникам ДСНС Луганської області вкрай важко ліквідувати пожежі під постійними обстрілами, але, ризикуючи власним життям, надзвичайники продовжують виконувати завдання за призначенням.
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