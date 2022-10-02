Для украинских военных 1 октября в Луганской области показалось удивительно продуктивным. Только авиация нанесла по противнику 29 ударов.

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No mercy по-украински: как ВСУ держат оккупантов под прицелом

Кроме 60 обезвреженных оккупантов, украинские защитники уничтожили 4 единицы военной техники. Ракетные войска и артиллерия Украины нанесли удары по 8 командным пунктам и ​​10 позициям противника.

Также ВСУ ликвидировали:

3 склада с боеприпасами;

2 зенитных ракетных комплекса С-300;

2 БпЛА.

Глава Луганской ОВА подтвердил поражение одного из опорных пунктов врага, 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника.

За 1 октября ВСУ отразили вражеские атаки возле таких населенных пунктов:

Казачья Лопань;

Выемка;

Бахмутское;

Бахмут;

Веселая Долина;

Первомайское.

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Потери противника по состоянию на 2 октября:

ВСУ постоянно уничтожают врага в тылу и на поле боя. По состоянию на 2 октября количество ликвидированных российских солдат – около 60 110 (+500) человек.

Потери боевой техники и оружия оккупантов:

танков – 2377 (+23) ед,

(+23) ед, боевых бронированных машин – 4975 (+26) ед,

(+26) ед, артиллерийских систем – 1405 (+8) ед,

(+8) ед, РСЗО – 337 (+1) ед,

(+1) ед, средств ПВО – 176 (+0) ед,

(+0) ед, самолетов – 264 (+0) ед,

(+0) ед, вертолетов – 227 (+1) ед,

(+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 1015 (+6),

(+6), крылатых ракет – 246 (+0),

(+0), кораблей /катеров – 15 (+0) ед,

(+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 3796 (+10) ед,

(+10) ед, специальной техники – 131 (+0).

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