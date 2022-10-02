Для українських військових 1 жовтня на Луганщині видалося напрочуд продуктивним. Лише авіація завдала по противнику 29 ударів.

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No mercy по-українськи: як ЗСУ тримають окупантів під прицілом

Окрім 60 знешкоджених окупантів, українські захисники знищили 4 одиниці військової техніки. Ракетні війська й артилерія України завдали ударів по 8 командних пунктах та 10 позиціях противника.

Також ЗСУ ліквідували:

​3 склади з боєприпасами;

2 зенітних ракетних комплекси С-300;

2 БпЛА.

Голова Луганської ОВА підтвердив ураження одного з опорних пунктів ворога, 22 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника.

За 1 жовтня ЗСУ відбили ворожі атаки в біля таких населених пунктів:

Козача Лопань;

Виїмка;

Бахмутське;

Бахмут;

Весела Долина;

Первомайське.

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Втрати противника станом на 2 жовтня:

ЗСУ невпинно знищують ворога в тилу та на полі бою. Станом на 2 жовтня кількість ліквідованих російських солдатів – близько 60110 (+500) осіб.

Втрати бойової техніки та зброї окупантів:

танків – 2377 (+23) од,

(+23) од, бойових броньованих машин – 4975 (+26) од,

(+26) од, артилерійських систем – 1405 (+8) од,

(+8) од, РСЗВ – 337 (+1) од,

(+1) од, засобів ППО – 176 (+0) од,

(+0) од, літаків – 264 (+0) од,

(+0) од, гелікоптерів – 227 (+1) од,

(+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1015 (+6),

(+6), крилатих ракет – 246 (+0),

(+0), кораблів /катерів – 15 (+0) од,

(+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 3796 (+10) од,

(+10) од, спеціальної техніки – 131 (+0).

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