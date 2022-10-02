Для українських військових 1 жовтня на Луганщині видалося напрочуд продуктивним. Лише авіація завдала по противнику 29 ударів.

До теми Путіна не надто цікавить Луганщина, він прагне утримати Південь, – ISW

No mercy по-українськи: як ЗСУ тримають окупантів під прицілом

Окрім 60 знешкоджених окупантів, українські захисники знищили 4 одиниці військової техніки. Ракетні війська й артилерія України завдали ударів по 8 командних пунктах та 10 позиціях противника.

Також ЗСУ ліквідували:

  • ​3 склади з боєприпасами;
  • 2 зенітних ракетних комплекси С-300;
  • 2 БпЛА.

Голова Луганської ОВА підтвердив ураження одного з опорних пунктів ворога, 22 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника.

За 1 жовтня ЗСУ відбили ворожі атаки в біля таких населених пунктів:

  • Козача Лопань;
  • Виїмка;
  • Бахмутське;
  • Бахмут;
  • Весела Долина;
  • Первомайське.

Читайте також Ми чекаємо, що після звільнення Лиману почнеться деокупація Луганщини, – Гайдай

Втрати противника станом на 2 жовтня:

ЗСУ невпинно знищують ворога в тилу та на полі бою. Станом на 2 жовтня кількість ліквідованих російських солдатів – близько 60110 (+500) осіб.

Втрати бойової техніки та зброї окупантів:

  • танків – 2377 (+23) од,
  • бойових броньованих машин – 4975 (+26) од,
  • артилерійських систем – 1405 (+8) од,
  • РСЗВ – 337 (+1) од,
  • засобів ППО – 176 (+0) од,
  • літаків – 264 (+0) од,
  • гелікоптерів – 227 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1015 (+6),
  • крилатих ракет – 246 (+0),
  • кораблів /катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3796 (+10) од,
  • спеціальної техніки – 131 (+0).

Зверніть увагу – Гайдай шокований успіхами у Лимані: дивіться відео