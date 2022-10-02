Для українських військових 1 жовтня на Луганщині видалося напрочуд продуктивним. Лише авіація завдала по противнику 29 ударів.
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Окрім 60 знешкоджених окупантів, українські захисники знищили 4 одиниці військової техніки. Ракетні війська й артилерія України завдали ударів по 8 командних пунктах та 10 позиціях противника.
Також ЗСУ ліквідували:
- 3 склади з боєприпасами;
- 2 зенітних ракетних комплекси С-300;
- 2 БпЛА.
Голова Луганської ОВА підтвердив ураження одного з опорних пунктів ворога, 22 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника.
За 1 жовтня ЗСУ відбили ворожі атаки в біля таких населених пунктів:
- Козача Лопань;
- Виїмка;
- Бахмутське;
- Бахмут;
- Весела Долина;
- Первомайське.
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Втрати противника станом на 2 жовтня:
ЗСУ невпинно знищують ворога в тилу та на полі бою. Станом на 2 жовтня кількість ліквідованих російських солдатів – близько 60110 (+500) осіб.
Втрати бойової техніки та зброї окупантів:
- танків – 2377 (+23) од,
- бойових броньованих машин – 4975 (+26) од,
- артилерійських систем – 1405 (+8) од,
- РСЗВ – 337 (+1) од,
- засобів ППО – 176 (+0) од,
- літаків – 264 (+0) од,
- гелікоптерів – 227 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1015 (+6),
- крилатих ракет – 246 (+0),
- кораблів /катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3796 (+10) од,
- спеціальної техніки – 131 (+0).
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