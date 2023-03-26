Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Гайдай – экспредседатель Луганской ОВА. По его словам, оккупанты выселяют из собственных жилищ не выехавших людей.

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Мобилизация в Луганской области продолжается

Сергей Гайдай подчеркнул, что все нарративы о том, что Россия прекратила мобилизационные процессы – это ложь.

"Это исключительно страна фейков и лжи сплошной", – объяснил он.

По его словам, также активно продолжается мобилизация и в Луганской области.

Сейчас же маски сброшены полностью, то есть никто уже не агитирует за русский мер или еще что-то. Просто в виде, наверное, даже более такому репрессивному хватают мужчин и отправляют на фронт,

– рассказал он.

Гайдай сообщил, что ситуация там крайне тяжелая, потому что все увидели, что такое русская армия и что скрывается за ее идеологией.

"У них эшелоны из фур стоят с цифрами 200, которые вывозятся с территории. Ситуация достаточно депрессивная", – убежден он.

Также не уменьшается и количество российских военных с оторванными конечностями и тяжелыми ранениями.

Сергей Гайдай рассказал, как проходят мобилизационные процессы в Луганской области: смотрите видео

оккупанты ведут себя позорно

Сергей Гайдай отметил, что мобилизация проводится всякий раз, когда новые подразделения из новомобилизованных или кадровых военных заканчиваются.

"Каждый раз, когда новые приезжают, начинается еще одна очередная волна репрессий: проверяются и телефоны, и дома", – рассказал он.

По его словам, это все делается еще ради наживы, потому что мародерство процветает. Россияне воруют то, что не успели унести их предшественники.

Также они пытаются выселять украинцев из своих же домов. Если те не согласны, то живут вместе с ними и потом их все равно обворовывают.

Каждый раз перед ротацией оккупанты особенно свирепствуют.

Даже перекрывают населенные пункты на въезд и выезд, не дают возможности передвигаться, потому что очень боятся, что местное население будет помогать ВСУ,

– сообщил он.

К тому же россияне боятся "хлопка", который уже приобрел статус регулярности.

"И они репрессивные действия постоянно возобновляют, продолжают и не останавливаются на этом, поэтому и у местных постоянные проблемы из-за ротации новых подразделений российско-оккупационных войск", – отметил Гайдай.

По его словам, российские военные ведут себя позорно.

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