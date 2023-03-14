Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на собственные источники. По данным СМИ, свое решение глава ОВА может огласить уже завтра, 15 марта.

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Гайдай может стать послом в Казахстане

Отмечают, что отставка Гайдая связана с назначением его послом в Казахстан. По данным осведомленных источников, Казахстан должен предоставить агреману на назначение нового посла уже после проведения внеочередных парламентских выборов, запланированных на 19 марта.

На место Гайдая, отмечают источники LB.ua, офис президента рассматривает несколько кандидатур среди военных.

24 Канал обратился за комментарием к главе ОВА Луганщины Сергей Гайдая. Однако там отломились комментировать информацию от LB.ua.

Что известно о возможном увольнении Гайдая

Напомним, что информация о переводе Сергея Гайдая послом в Казахстан появилась 30 января 2023 года. Об этом сообщили журналисты ОП.

Тогда же глава Луганской ОВА заявил, что решения о его возможных назначениях на другие должности нет. Однако добавил, что готов работать и в другом направлении, если это определит президент.

Также он отметил, что работает до последнего дня повсюду на государственной службе, даже если завтра назначат на другую должность.

Также известно, что на место нового главы Луганской ОВ рассматривался народный депутат от "Слуги народа" Максим Ткаченко.