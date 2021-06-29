Сборные Англии и Германии на Евро-2020 встретились на стадии 1/8 финала. Руководители МИД двух стран побились об заклад на ящик пива на этот матч.

Напомним Англия выбила Германию в 1/8 финала Евро-2020 и может сыграть против Украины: видео

Главы МИД поспорили на ящик пива

Хайко Маас в своем твитере написал: у дипломатов полное согласие во всех международных вопросах. Впрочем, их взгляды расходятся по футболу. Руководители МИД болеют каждый за свою страну: Маас – за Германию, Рааб – за Англию.

В конце концов после матча Хайко Маас написал, что долг в споре – священный. Поскольку Германия проиграла, он поставит ящик пива своему британскому коллеге.

Вы (английская сборная – 24 канал) показали хороший бой, надеемся на другой раз,

– написал Маас.

Коротко о матче Англия – Германия