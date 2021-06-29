Сборные Англии и Германии на Евро-2020 встретились на стадии 1/8 финала. Руководители МИД двух стран побились об заклад на ящик пива на этот матч.
Напомним Англия выбила Германию в 1/8 финала Евро-2020 и может сыграть против Украины: видео
Главы МИД поспорили на ящик пива
Хайко Маас в своем твитере написал: у дипломатов полное согласие во всех международных вопросах. Впрочем, их взгляды расходятся по футболу. Руководители МИД болеют каждый за свою страну: Маас – за Германию, Рааб – за Англию.
В конце концов после матча Хайко Маас написал, что долг в споре – священный. Поскольку Германия проиграла, он поставит ящик пива своему британскому коллеге.
Вы (английская сборная – 24 канал) показали хороший бой, надеемся на другой раз,
– написал Маас.
Коротко о матче Англия – Германия
- Команды встретились 29 июня в Лондоне.
- Англичане стали победителями группы D, обыграв Хорватию (1:0) и Чехию (1:0). Сборная Германии на старте турнира проиграла Франции (0:1), а затем одолела Португалию (4:2).
- Результат матча 2:0 в пользу Англии.
- Англия победила и выходит в четвертьфинал Евро-2020.