Збірні Англії та Німеччини на Євро-2020 зустрілися на стадії 1/8 фіналу. Керівники МЗС двох країн побилися об заклад на ящик пива на цей матч.
Нагадаємо Англія вибила Німеччину в 1/8 фіналу Євро-2020 та може зіграти проти України: відео
Очільники МЗС посперечалися на ящик пива
Гайко Маас у своєму твітері написав: у дипломатів повна згода у всіх міжнародних питаннях. Втім, їхні погляди розходяться щодо футболу. Очільники МЗС вболівають кожен за свою країну: Маас – за Німеччину, Рааб – за Англію.
Зрештою після матчу Гайко Маас написав, що борг у суперечці – священний. Оскільки Німеччина програла, він поставить ящик пива своєму британському колезі.
Ви (англійська збірна – 24 канал) показали хороший бій, сподіваємося на інший раз,
– написав Маас.
Коротко про матч Англія – Німеччина
- Команди зустрілися 29 червня у Лондоні.
- Англійці стали переможцями групи D, обігравши Хорватію (1:0) та Чехію (1:0). Збірна Німеччини на старті турніру програла Франції (0:1), а потім здолала Португалію (4:2).
- Результат матчу 2:0 на користь Англії.
- Англія перемогла та виходить у чвертьфінал Євро-2020.