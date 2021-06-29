Збірні Англії та Німеччини на Євро-2020 зустрілися на стадії 1/8 фіналу. Керівники МЗС двох країн побилися об заклад на ящик пива на цей матч.

Нагадаємо Англія вибила Німеччину в 1/8 фіналу Євро-2020 та може зіграти проти України: відео

Очільники МЗС посперечалися на ящик пива

Гайко Маас у своєму твітері написав: у дипломатів повна згода у всіх міжнародних питаннях. Втім, їхні погляди розходяться щодо футболу. Очільники МЗС вболівають кожен за свою країну: Маас – за Німеччину, Рааб – за Англію.

Зрештою після матчу Гайко Маас написав, що борг у суперечці – священний. Оскільки Німеччина програла, він поставить ящик пива своєму британському колезі.

Ви (англійська збірна – 24 канал) показали хороший бій, сподіваємося на інший раз,

– написав Маас.

Коротко про матч Англія – Німеччина