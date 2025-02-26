Об этом говорится в публикации издания РБК-Украина.

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Издание напоминает, что в 2017-2020 годах Заболотная собирала средства на пиар-проект "реконструкции дома" в селе Шершни Винницкой области, в котором якобы провел детство композитор Николай Леонтович, автор "Щедрика". По легенде, поскольку отец художника служил в местной церкви, а на этом месте стояли "церковные сооружения", считалось, что и сам Леонтович провел здесь первые годы детства. Однако, по словам Сутисковского поселкового головы Леонида Дидуха, историческая ценность этого места сомнительна, а история искусственно создана. По имеющимся архивным записям, деревянные церковные помещения сгорели еще в 1895 году, а колхозная контора, вероятнее всего – возведенная после Второй мировой войны мазанка со щедрыми кирпичными пристройками.

Особенно привлекательно идея создания из Шершней места паломничества туристов выглядела в 2017 году, когда отмечали 140 лет со дня рождения Леонтовича и 100 лет со дня написания "Щедрика". Проект реновации "дома Леонтовича" у местной власти "перехватила" ОО Фонд гуманитарного развития Украины, который основала и возглавила бывшая директор Художественного арсенала Наталья Заболотная.

Дом в Шершнях объявили "национальным наследием". Здесь организовывали выступление хора "Щедрик", благотворительные выступления художников, например, скрипача Ильи Бондаренко. В 2018 году для привлечения внимания к объекту, здесь организовали фестиваль "Шершни Леонтовича", который должен был стать ежегодным, но продержался всего два года.

"Реставрацию" здания пообещал профинансировать фонд тогдашнего народного депутата и главы Федерации бокса Владимира Продивуса. В то же время фонд заявил о начале работ по реконструкции усадьбы, ведь до этого был проведен конкурс, на котором победило архитектурное бюро Алексея Семирога-Орлика.

Проект предусматривал сохранение дома в максимально аутентичном виде благодаря использованию легких материалов и стекла, что смогут защищать здание от воздействия внешней среды. Рядом с домом предлагали возвести летний музыкальный театр под открытым небом Open Air Leontovych Heart на 350 зрителей и школу-студию с музыкальными и художественными классами. Об этом говорилось в одном из блогов Заболотной по случаю этого события.

По состоянию на конец 2017 года среди благотворителей было собрано 250 тысяч гривен. В июле 2018 цифра составляла уже 350 тысяч гривен, по словам Заболотной. Также в 2018 году 150 тысяч гривен дал скрипач Илья Бондаренко, писали местные СМИ. 100 тысяч гривен, по словам Заболотной, перечислили Семирогу-Орлику за его работу. Также еще 150 тысяч гривен на "дом Леонтовича" собирали во время концерта в начале 2020 года: на сцене Культурного центра Freedom Hall выступили Наталья Могилевская, Tayanna, Тоня Матвиенко, Jerry Heil, Viktoria Vasalati, Анна Буткевич.

Однако сейчас от проекта не осталось следа, отмечают в СМИ. "Сейчас мы просто ждем, чтобы здание окончательно развалилось, снести его и не портить вид местности", – комментирует ситуацию Дидух. "Приезжали, обещали все отремонтировать, привезти туристов. Но прошли выборы – и все забылось". Относительно использования средств, он добавляет: "Где они делись? Никто ничего не делал. Этих денег мы не видели", – добавляет он.

Сегодня здание выглядит так же, как и до начала проекта – только с исчезнувшими средствами. После 7 лет инициативы Заболотной не осталось ничего – ни культурного центра, ни туристического маршрута, ни следа потраченных средств. "Дом Леонтовича" продолжает приходить в упадок, а его снос представляется лишь вопросом времени. Вполне вероятно, что проект был лишь прикрытием для сбора средств, которые потом не использовались по назначению,

– говорится в статье.