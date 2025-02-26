Про це йдеться в публікації видання РБК-Україна.

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Видання нагадує, що у 2017-2020 роках Заболотна збирала кошти на піар-проект "реконструкції будинку" у селі Шершні на Вінниччині, в якому нібито провів дитинство композитор Микола Леонтович, автор "Щедрика". За легендою, оскільки батько митця служив у місцевій церкві, а на цьому місці стояли "церковні споруди", вважалося, що і сам Леонтович провів тут перші роки дитинства. Проте, за словами Сутисківського селищного голови Леоніда Дідуха, історична цінність цього місця сумнівна, а історія штучно створена. За наявними архівними записами, деревʼяні церковні приміщення згоріли ще в 1895 році, а колгоспна контора, найімовірніше – зведена після Другої світової війни мазанка зі щедрими цегляними прибудовами.

Особливо привабливо ідея створення з Шершнів місця паломництва туристів виглядала у 2017 році, коли відзначали 140 років від дня народження Леонтовича і 100 років від написання "Щедрика". Проєкт реновації "будинку Леонтовича" у місцевої влади "перехопила" ГО Фонд гуманітарного розвитку України, який заснувала й очолила колишня директорка Мистецького арсеналу Наталія Заболотна.

Будинок в Шершнях оголосили "національною спадщиною". Тут організовували виступ хору "Щедрик", благодійні виступи митців, наприклад, скрипаля Іллі Бондаренка. У 2018 році для привернення уваги до об'єкта, тут організували фестиваль "Шершні Леонтовича", який мав стати щорічним, але протримався всього два роки.

"Реставрацію" будівлі пообіцяв профінансувати фонд тодішнього народного депутата і голови Федерації боксу Володимира Продивуса. Водночас фонд заявив про початок робіт з реконструкції садиби, адже до цього було проведено конкурс, на якому перемогло архітектурне бюро Олексія Семирога-Орлика.

Проєкт передбачав збереження будинку у максимально автентичному вигляді завдяки використанню легких матеріалів та скла, що зможуть боронити будівлю від впливу зовнішнього середовища. Поруч із будинком пропонували звести літній музичний театр просто неба Open Air Leontovych Heart на 350 глядачів та школу-студію з музичними й мистецькими класами. Про це йшлось в одному з блогів Заболотної з нагоди цієї події.

Станом на кінець 2017 року серед благодійників було зібрано 250 тисяч гривень. В липні 2018 цифра становила уже 350 тисяч гривень, за словами Заболотної. Також у 2018 році 150 тисяч гривень дав скрипаль Ілля Бондаренко, писали місцеві ЗМІ. 100 тисяч гривень, за словами Заболотної, перерахували Семирогу-Орлику за його роботу. Також ще 150 тисяч гривень на "будинок Леонтовича" збирали під час концерту на початку 2020 року: на сцені Культурного центру Freedom Hall виступили Наталя Могилевська, Tayanna, Тоня Матвієнко, Jerry Heil, Viktoria Vasalati, Анна Буткевич.

Проте зараз від проєкту не залишилось сліду, зазначають у ЗМІ. "Наразі ми просто чекаємо, щоб будівля остаточно розвалилась, знести її й не псувати краєвид місцевості", – коментує ситуацію Дідух. "Приїжджали, обіцяли все відремонтувати, привезти туристів. Але пройшли вибори – і все забулося". Щодо використання коштів, він додає: "Де вони ділися? Ніхто нічого не робив. Цих грошей ми не бачили", – додає він.

Сьогодні будівля виглядає так само, як і до початку проєкту – лише зі зниклими коштами. Після 7 років ініціативи Заболотної не залишилося нічого – ні культурного центру, ні туристичного маршруту, ні сліду витрачених коштів. "Будинок Леонтовича" продовжує занепадати, а його знесення видається лише питанням часу. Цілком ймовірно, що проєкт був лише прикриттям для збору коштів, які потім не використовувалися за призначенням,

– йдеться в статті.