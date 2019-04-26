Галицкий сепаратизм: кто придумал эту идею и почему вредно ее распространять

Киевский международный институт социологии опрашивает украинцев относительно статуса Галичины. СБУ расследует, кому выгоден этот опрос. Украинцы ссорятся из-за призрака "галицкого сепаратизма". 24 канал разбирается, что и к чему.

Киевский международный институт социологии продолжает опрашивать украинцев относительно статуса Галичины и не обращает внимания на то, что Служба безопасности Украины начала уголовное производство по этому поводу. Журналисты 24 канала попытались разобраться в том, почему этот опрос получился настолько скандальным, и по чьему заказу создаются и искажаются идеи про региональный сепаратизм в Украине.

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Почему все заговорили о галицком сепаратизме?

Потому что выборы, разделение на проценты, традиционное мерение патриотизмом, непонятные перспективы и повышенный уровень тревожности.

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Эту тему вновь подняли из-за результатов голосования Львовской области во втором туре президентских выборов. Там 62,82% избирателей, принявших участие в голосовании, отдали свои голоса за Порошенко, что сильно выделялось на фоне всех других областей.



Поддержка кандидатов в президенты по областям

На это моментально обратили внимание и те, кто причислил себя к лагерю сторонников лучшего будущего Украины (под лозунгами Зеленского), и те, кто причислил себя к лагерю сторонников лучшего будущего Украины (под лозунгами Порошенко). Отношение к результатам голосования разошлось. И одни сторонники лучшего будущего Украины решили, что их видение хорошего будущего лучше видения оппонентов.

Кто под какими лозунгами здесь находится – не имеет значения, потому что так подумали все, независимо от взглядов, убеждений или области проживания. После чего между лагерями сторонников лучшего будущего Украины начался новый этап выяснения отношений.

Этот этап лишь обострился после того, как Киевский международный институт социологии по заказу издания "Зеркало недели", провел опрос: "Мнения и взгляды жителей Галичины".

Во время опроса респондентам задавали вопрос: "Какой вы видите судьбу Галичины?". Варианты ответа предлагались следующие:

- в составе унитарной Украины в рамках действующей Конституции;

- в составе унитарной децентрализованной Украины, где области и местное самоуправление получают широкие полномочия и большую бюджетную самостоятельность;

- Галичина должна стать субъектом федерации в составе федеративной Украины;

- Галичина должна стать отдельным независимым государством, что включает Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую области;

- Галичина должна присоединиться к Польше.

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В СБУ сразу заявили, что в проведении такого опроса усматриваются отдельные признаки состава преступления – публичных призывов или распространения материалов с призывами к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Сторонники лучшего будущего Украины под разными лозунгами начали активно обсуждать перспективу "галицкого сепаратизма". В КМИС сообщили, что СБУ больше не имеют к ним претензий, потому что социологи просто исследовали настроения общества и такое явление, как "сепаратизм".

Действительно ли сепаратизм нужно изучать?

Да, действительно нужно. В Украине до сих пор продолжается война. Пять лет назад началась с того, что российская агентура подтолкнула отдельные регионы Украины к мысли о том, что они выгодно отличаются от других областей и видят будущее страны правильнее, чем все остальные. В условиях некоторой растерянности политиков во время смены власти и активных споров украинцев на политические темы – подталкивать к сепаратистским мыслям действительно несложно.

Когда в 2014 году, например, Донбасс поверил в навязанную ему мысль, "что он устал кормить Украину", это положило начало довольно изнурительной атаке России на Украину. И экономической, и политической, и военной, и информационной.

Поэтому исследование такого явления как сепаратизм, всех его видоизменений и связи с общественными настроениями действительно нужно изучать. Чтобы лучше понимать собственные перспективы и возможные вызовы.

Почему сепаратизм нужно изучать именно сейчас?

Потому что в Украине до сих пор продолжается война. Как отметила главный редактор издания "Зеркало недели" Юлия Мостовая, сейчас в Украине проводились те же опросы, которые они делали еще в 2014 году. И насчет Востока тоже. "Такие опросы должна делать сама Служба безопасности Украины", — сказала она. И в этом она права, потому что именно Служба безопасности больше всего заинтересована в этой информации и является ее непосредственным потребителем.

Как добавил экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко, в подобных вопросах нужно быть очень аккуратным. В том числе и социологам. Потому что можно изучать общественное мнение, но не провоцировать при этом на вещи и действия, которые могут быть угрожающими для национальной безопасности. Он тоже, безусловно, прав, поскольку неосторожное обращение со спекулятивными темами может иметь крайне тяжелые последствия. Спекулировать на вопросе сепаратизма – это опасно.

Почему эта тема спекулятивная?

Потому что ее обсуждение легко провоцирует крайне эмоциональные реакции, которые делают невозможным принятие конструктивных решений. Более того, бурные эмоции значительно облегчают работу по искривлению восприятия реальности и подмене понятий в условиях информационной войны.

Тезис о якобы существующем "галицком сепаратизме" – один из видов спекуляций на особенностях того или иного региона. Такие особенности – вполне нормальное явление для всей планеты. Статистика показывает, что украинцы во всех областях живут в похожих условиях (кроме оккупированных и прифронтовых районов, конечно) и разрыв между качеством жизни в различных областях уверенно сокращается. Более того, в прошлом году больше половины украинцев говорили, что чувствуют себя счастливыми. Единственная разница – чуть более счастливыми себя чувствуют жители западных областей: в мае 2018 года в западных областях счастливыми себя чувствовали 68%, в центральном регионе – 63%, на юге – 59%, в восточных областях – 60%.

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Но те, кому нужно спекулировать на теме "галицкого сепаратизма", будут сосредотачивать внимание не на этом. Они будут сосредотачиваться на нюансах и различиях в мировосприятии украинцев. В том числе и на том, что электорат западных областей Украины традиционно поддерживает тех кандидатов, которые больше внимания уделяют национальным ценностям.

Разницу между кандидатами во время выборов диссидент и публицист Мирослав Маринович в комментарии Радио "Свобода" объяснил навязанными эмоциями.

Думаю, что причина вся в том, что российской пропаганде, включая пропаганду олигархов, удалось раскрутить среди народа огромную, слепую ненависть против Порошенко. А слепая ненависть – заразна, она заражала тех бабушек, которые общались на лавочках, людей, которые сидели в ФБ и плевались, и захлебывались ненавистью. Ненависть ослепила людей. И в єтом феномене вижу часть вины украинцев, которые все же были слепые, а также часть враждебной пропаганды со стороны России, которая на этот раз оказалась успешной,

– сказал он.

Кто вдохновляет спекуляторов на теме сепаратизма?

Преимущественно – Россия. И еще немного недальновидность, скажем так. Но больше, все же, значительные вливания огромного количества денег в раздувание темы регионального сепаратизма со стороны Кремля. Они давно работают над популяризацией идеи о том, что "Украина – это государство, которое не состоялось", поэтому его срочно нужно спасать от жестокого мира, вернув под контроль российской власти. Сепаратные настроения в разных регионах – именно то, что создает все условия для реализации этого плана.

С 2014 года, когда в рамках так называемой "русской весны" началась вооруженная агрессия РФ против Украины, СБУ прекратила работу очень и очень многих идейных вдохновителей сепаратизма в различных областях. Все они финансировались из России и работали по тому же сценарию, по которому были образованы псевдогосударства боевиков "ДНР" и "ЛНР". В частности, украинские спецслужбы остановили реализацию проекта "русинского сепаратизма" на Закарпатье. Попытки аннексии Одесской области под теми же лозунгами пытались реализовать дважды – сначала в виде так называемой "Бессарабской народной республики", а затем в виде проекта республики "Порто-франко" в Одессе. Этот проект, кстати, перед самим выборами воскресили в Одессе.

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"Галицкий сепаратизм" – также одна из самых любимых игрушек, спонсируемых из Кремля. Реализаторов этой темы СБУ ловит регулярно. Последнее громкое разоблачение произошло в 2017 году, когда на Буковине прекратили деятельность фейковой общественной организации "Защита прав национальных меньшинств". По указанию Кремля руководители фейковой организации популяризировали идеи так называемого "галицкого сепаратизма". Они распространяли материалы с призывами к экономическому и политическому обособлению западноукраинских областей.

Эта организация активно поддерживала отношения с инициатором создания так называемой "Бессарабской народной рады" Артемом Бузилой, который скрывается от украинских правоохранителей. Именно под его руководством псевдоактивисты планировали организацию публичных мероприятий с участием отдельных европейских политиков для создания "картинки" для телевидения о якобы притеснениях нацменьшинств в Украине и необходимости расширения их прав.

Это – лишь один из многих примеров. Поэтому прежде, чем позволять кому-то манипулировать мировосприятием и провоцировать себя на сильные эмоции в отношении будущего Украины, стоит несколько раз подумать, действительно ли такие провокации пойдут на пользу этого будущего.