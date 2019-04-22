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      Второй тур выборов Президента Украины-2019: как и за кого голосовали в областях

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      Выборы 2019 - 2 тур - результаты голосования по областям 21.04.2019
      Выборы президента-2019: за кого голосовали в областях Украины / Коллаж 24 канала

      21 апреля состоялся второй тур выборов Президента Украины. Участие в голосовании приняли более 18 миллионов избирателей. Кого избрала президентом отдельно каждая украинская область – в инфографике 24 канала.

      Какой была явка во втором туре выборов?

      Читайте также: Победа Зеленского на выборах: чего следует ожидать от него как президента Украины

      Согласно данным ЦИК, во втором туре президентских выборов приняли участие 61,37% граждан Украины. Это более, чем на 1% меньше в сравнении с явкой избирателей в первом туре выборов.

      Активнее всего голосовали жители Львовщины. Так, свой голос за кандидатов там отдали 67,34% жителей. А вот самым пассивным было Закарпатье – 46,38%.

      Официальные результаты выборов?

      После подсчета 98,93% протоколов лидирует Владимир Зеленский. За него проголосовали 73,21% избирателей. За действующего Президента Украины проголосовали 24,47% украинцев. Он отстает почти на 49% голосов от своего соперника.

      Они почти повторяют официальные данные национального экзит-пола. Согласно с ними, Зеленский набрал ровно 73% голосов украинцев, а Петр Порошенко – 25,5%.

      Кого больше всего поддержали в областях Украины?

      Зеленского больше всего поддержали в Луганской (89,36%), Днепропетровской (87,25%) и Одесской (87,21%) областях. Хотя во всех, кроме Львовской области, Зеленский получил большинство голосов.

      Так, Порошенко одержал победу только на Львовщине. Там его поддержали 62,82% избирателей. Около половины голосов действующий глава государства получил также На Тернопольщине (49,57%) и в Ивано-Франковской области (45,42%), однако и в этих регионах потерпел поражение.

      як голосували області вибори другий тур по областях

      blog_ava
      Как голосовали во втором туре президентских выборов-2019: главное
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      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Инфографика Новости Украины Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Порошенко и Зеленский Результаты выборов президента 2019
      Источник: 24 канал
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