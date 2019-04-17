Жизнь после выборов: как пережить второй тур и сохранить хорошее настроение

В том, что происходит с настроениями украинцев, и что нужно делать, чтобы пережить второй тур выборов, сохранить хорошее настроение и не перессориться со всеми знакомыми из-за политики – разбирались журналисты 24 канала.

Перед голосованием во втором туре выборов президента Украины напряжение в отношениях между сторонниками и противниками обоих кандидатов стремительно растет. Но социологи говорят, что все как всегда. Почему так и что будет дальше – сейчас объясним.

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Потому что сторонники каждого из кандидатов убеждены и собственной правоте. Дискуссии и споры между ними – это нормально. Иллюзию нереальной жестокости создают соцсети, которые заточены на крайнюю поляризацию мнений. Опрошенные каналом 24 социологи единогласно объясняют, что сейчас напряжение в обществе, конечно, есть, но оно не критическое. Более того, все далеко не так плохо, как было, например, в 2004 году.

По мнению главного научного сотрудника лаборатории психологии масс и сообществ Института социальной и политической психологии Вадима Васютинского, кампания 2004 года, когда украинцы выбирали между Виктором Ющенко и Виктором Януковичем "была более напряженной, и там происходил принципиальный цивилизационный выбор".

Сегодня нам кажется, что вот именно сейчас – такой накал страстей, которого никогда не было. Это распространенное заблуждение, присущее и массовому сознанию, и немного – каждому из нас. Прошлое затирается памятью, забывается, а то, что является актуальным, кажется очень острым. Эта кампания все же немного мягче. Но тут есть другой фактор – внешняя агрессия, война, и все это психологически обостряет ситуацию. Чисто противостояния между кандидатами и их сторонниками не является таким резким. В определенном смысле, лидер избирательных гонок даже объединил Украину, потому что за него голосовали как на Востоке, так и на Западе страны. Тогда же в 2004 году было так, что Восток голосует за одного кандидата, а Запад – за второго,

– подчеркнул Васютинский.

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Они обостряются. Напряжение растет. Причем, каждые выборы президента мы ведем себя по одной и той же схеме, независимо от того, какие фамилии у кандидатов на пост президента.

С одной стороны – достигает пика разочарование действующим главой государства. "Всегда после выборов избранный президент имел доверие около 50%. В течение первого года уровень доверия к нему начинал падать. И дальше он падал – вплоть до следующих выборов", – пояснила директор Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина.

Во время этой кампании разочарование ощущается многими сильнее, чем в предыдущие годы. По словам гендиректора КМИС Владимира Паниотто, это связано, в первую очередь, со свободой слова – СМИ стали гораздо более критическими, чем во времена Януковича. Тогда не разрешалось критиковать высшие эшелоны власти, сейчас же практически все телеканалы имеют возможность освещать ту же коррупцию.

Кроме того, изменилась критика в политических кругах. Раньше была очень биполярная структура критики. Политики условного Востока и Юга (или "сине-белые") и политики условного Центра и Запада (или "оранжевые") критиковали друг друга. Сейчас – критикуют иначе. Например, есть власть условного Центра и Запада, проевропейская, ее критикуют не только "сине-белые" представители бывшей власти, но и представители правящей коалиции. Доверия к ним больше – это все "майданные люди". Поэтому ситуация кажется такой, какой кажется,

– пояснил он.

С другой стороны, люди активнее верят в обещания светлого будущего, которые слышат от кандидатов на эту должность, и начинают дополнять эти обещания собственными мечтами, в которые, в конце концов они и верят. Во время этой кампании и вера в собственные мечты о существенном улучшении будущего, и разочарование в действующей власти обострены войной, которая продолжается на Донбассе. Поэтому украинцы готовы делать тот выбор, который они готовы делать.



Рейтинг кандидатов в президенты социологической группы "Рейтинг"

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Так же, как и на все предыдущие: сначала – поддержкой, потом – разочарованием и критикой. Что характерно – это совершенно не зависит от фамилии кандидата, который в итоге победит.

Сначала будет эйфория тех, кто проголосовал за того кандидата, который победит. Будет ожидание новых назначений и изменений. А потом – будет разочарование. Приведет ли оно к каким-то действиям? Нет. Потому что разочарование к действиям не приводит. К ним приводят недовольство и другие эмоции. Это все тоже будет. Но не сейчас,

– пояснил заведующий отделом Института социологии НАН Украины Александр Вишняк.

Даже если бы избранники, придя к власти, начали реализовывать все свои обещания очень успешно, разочарование общества неизбежно. Потому что в состоянии эмоционального возмущения наши ожидания и надежды – гораздо выше, чем то, чего можно достичь на самом деле, добавил Васютинский.

По словам Паниотто, каждый президент начинал с достаточно высокого уровня доверия, который в течение первого года (иногда даже меньше) очень сильно падал. "Это традиционная ситуация. Люди всегда имеют большие ожидания и большие надежды. Конечно, надежды, которые были возложены на Виктора Ющенко после Майдана, сделали его самым большим разочарованием за всю историю Украины. Порошенко – это уже не такое большое разочарование", – сказал он.

Нет. Мы уже сейчас слишком многого ожидаем от нее и имеем сильно завышенные надежды.

По данным опроса КМИС, больше всего украинцы хотят, чтобы новоизбранный президент за первые 100 дней работы снизил тарифы на коммунальные услуги, снял неприкосновенность с депутатов, президента и судей, а также начал или ускорил наиболее резонансные расследования коррупционных дел. А это все – практически нереально.

Результаты опроса КМИС

Потому что, как объяснил политический эксперт Алексей Минаков, сейчас украинцы больше всего хотят от следующего президента того, что он банально не в состоянии реализовать лично.

То, что находится в сфере компетенций других государственных институтов. Снизить тарифы на коммунальные услуги он не сможет. Ускорить расследование коррупционных преступлений он тоже не в состоянии. Снизить зарплаты топ-чиновникам тоже не по зубам. Встретиться с Путиным может, но от этого не "перестанут стрелять". Внести законопроект о снятии неприкосновенности может, но проголосуют ли за него депутаты – большой вопрос. А когда Президент не отвечает ожиданиям общества, наступает разочарование и потеря доверия,

– отметил он.

Трудно сказать. Во-первых, все же остается интрига, кто именно одержит победу на президентских выборах. Социологи говорят, что с большой вероятностью это будет все же Владимир Зеленский, но бонус демократических выборов как раз в том, что интрига сохраняется до самого конца дня голосования.

Во-вторых, мы действительно не знаем, что дальше будет делать Зеленский, если украинцы выберут его главой государства. Потому что ничего конкретного он сам про свои первые шаги не говорит, а его команда делает достаточно спорные заявления. Прогнозировать последствия и реакции на нечто, о чем мы ничего не знаем – невозможно.

Точно можно сказать, что украинцы продолжат жаловаться. Воспринимать ситуацию хуже, чем она есть на самом деле – особенность нашего поведения, которую регулярно подтверждают все социологические исследования. Когда украинцев просят определить свой уровень достатка и отнести себя к той или иной категории, украинцы стабильно говорят, что считают себя бедными. Что интересно: так говорят и те, кто имеет достаточный заработок для того, чтобы обеспечить себя и свою семью едой, собственным жильем и машиной, и те, кому не хватает денег на питание. "Если мы опрашиваем уровень реальных доходов, то он является одним. Реально в Украине лишь 10% действительно бедных людей. Но распределение по самооценке украинцев сдвинуто к бедности", – рассказал Паниотто.

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Власть. И лично президента. Патернализм – это тоже особенность нашего поведения. Правда, склонность украинцев к нему постепенно снижается.

Наше общество сегодня более ответственное, чем было 30 лет назад. Но это не потому, что люди сильно меняются, а потому что происходит натуральная смена поколений. Наиболее патерналистская часть общества, которую мы имели с начала независимости – это старшее поколение, большая часть которого уже просто отошла в лучшие миры. Зато выросла молодежь, привыкшая к тому, что ей никто ничем не обязан и никто ничего никому не должен. Молодежь привыкла к тому, что нужно как-то самостоятельно крутиться, чтобы налаживать свою жизнь,

– пояснил Васютинский.

Вполне. Правда, это сделать будет трудно. От повышенного уровня тревожности украинцы в ближайшее время избавиться не смогут. "Когда выборы заканчиваются и кто-то на них побеждает, то одна часть общества радуется и ждет то, чего она хотела, а вторая – разочаровывается и ждет просчетов победителя. В нашем случае, большая часть общества, даже та, которая поддерживает этого кандидата, не очень хорошо знает, на что именно надо рассчитывать и чего ждать. Поэтому имеем элемент достаточно напряженного ожидания", – подчеркнул Васютинский.

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Если добавить к этому эмоциональное давление от ожидания дальнейших парламентских выборов, которые для государства будут иметь более значимые последствия, постоянное напряжение от продолжения войны – то состояние тревожности выглядит вполне оправданным.

Но и с ним можно справиться. Для этого, по словам психотерапевта, члена Европейской психиатрической ассоциации Тины Берадзе, нужно сосредоточиться на себе, своем здоровье и развитии, и верить в собственные силы, а не в "доброго царя". По ее словам, попытки обезличивания народа или электората усиливают поляризацию и тревожность украинцев.

Что бы нам не рассказывали, человек начинается с "Я". Сначала – личность, потом – присущие человеку роли и функции. Только личность имеет право воспитывать детей, только личность может быть достойным гражданином. Если мы сохраним в себе личность, уже не имеет значения – на каком языке мы говорим, в какую церковь ходим или какой партии симпатизируем. Только Личность может принять любые результаты выборов как часть демократических процессов, понимая что только так создается возможность исправлять ошибки для создания лучшего общества. Свобода это всего лишь наличие выбора. Вместе с осознанным выбором приходит и готовность за него отвечать,

– считает психотерапевт.

Этот тезис также подтверждается социологическими данными. По словам гендиректора КМИС, который с 2001 года измеряет уровень счастья украинцев, последние исследования показывают, что этот показатель в Украине увеличивается, счастливыми себя считают 63% граждан. И на это чувство не влияют ни политические лидеры, ни уровень экономического развития. В течение всех лет исследования одни из наиболее важных факторов счастья – удовлетворенность интимными отношениями и семейной жизнью. И тут оба пункта важны равноценно.

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