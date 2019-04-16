Разочарование украинцев неизбежно, – социопсихолог о жизни после выборов

Как предвыборная гонка влияет на настроение украинцев и как мы изменимся после президентских выборов – в блиц-интервью с экспертом по психологии масс.

По мнению главного научного сотрудника лаборатории психологии масс и сообществ Института социальной и политической психологии Вадима Васютинского, все, что будет происходить с настроениями украинцев после выборов, будет чрезвычайно интересным. Правда, пока неизвестно, спровоцируют ли смены настроений изменения к лучшему или к худшему.

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О том, как традиционно выборы влияли на настроения украинцев, почему мы разочаровываемся во всех президентах и как украинцы изменились за последнее время – Вадим Васютинский рассказал в короткой беседе с 24 каналом.

Кажется, что более раздраженных настроений у сторонников политических кандидатов на украинских выборах еще не было...

Думаю, это все же не так. Кампания 2004 года между Ющенко и Януковичем была более напряженной, и там происходил принципиальный цивилизационный выбор. Тогда было гораздо сильнее противопоставление двух, примерно равных, частей Украины и напряжение было гораздо большим. Сегодня мы имеем напряжение, конечно, не такое, как тогда, но тоже достаточно высокое.

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Сегодня нам кажется, что вот именно сейчас – такой накал страстей, которого никогда не было. Это распространенное заблуждение, присущее и массовому сознанию, и немного – каждому из нас. Прошлое затирается памятью, забывается, а то, что является актуальным, кажется очень острым. Эта кампания все же немного мягче. Но тут есть другой фактор – внешняя агрессия, война, и все это психологически обостряет ситуацию. Чисто противостояния между кандидатами и их сторонниками не является таким резким. В определенном смысле, лидер избирательных гонок даже объединил Украину, потому что за него голосовали как на Востоке, так и на Западе страны. Тогда же, в 2004 году, было так, что Восток голосует за одного кандидата, а Запад – за второго.

Эти общественные настроения, разной степени накала, куда они деваются после завершения выборов?

Понимаете, перед выборами всегда происходит некоторый рост напряженности. Хотя в периоды, когда у нас происходили оба Майдана, социологи фиксировали относительно невысокий уровень социального напряжения. И наоборот, были периоды, когда уровень социальной напряженности был значительно выше, но никаких значительных акций протеста не возникало. Поэтому здесь такой прямой связи нет.

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С одной стороны, перед выборами всегда растет напряжение, а с другой – становятся интенсивнее действия и высказывания, связанные с напряжением. То есть, люди имеют возможность его выплеснуть. Поэтому кажется, что самого напряжения становится больше, но после того, как люди поссорились и накричали друг на друга, им стало легче.

И что в итоге мы получим с настроениями украинцев после выборов?

Во время таких возмущений массового сознания резко возрастает уровень ожиданий и надежд, когда люди ждут, что должно быть что-то чрезвычайное.

Потом, даже если бы избранники, придя к власти, начали реализовывать все свои обещания очень успешно, разочарование общества неизбежно.

Потому что в состоянии эмоционального волнения наши ожидания и надежды – гораздо выше, чем то, чего можно достичь на самом деле.

Получается, что разрыв между чаяниями украинцев и тем, что мы получим в итоге после выборов, – все равно будет очень большим?

Он неизбежен. Другое дело, что в наших условиях и после первого Майдана, и после второго, этот разрыв оказался ну очень большим. После возмущения, которым всегда сопровождаются выборы, наступает период некоторого расслабления, эмоциональной усталости, разочарования и нежелания. Думаю, нас после выборов ждет нечто подобное.

Сейчас есть один очень важный элемент, по сравнению с тем, что было раньше.

Какой?

Если раньше сторонники разных кандидатов знали, за что они голосуют, то сегодня мы имеем такую ситуацию, когда значительная часть общества голосует, не очень хорошо понимая, за что именно она голосует. Когда выборы заканчиваются и кто-то на них побеждает, то одна часть общества радуется и ждет то, чего она хотела, а вторая – разочаровывается и ждет просчетов победителя.

В нашем случае большая часть общества, даже та, которая поддерживает этого кандидата, не очень хорошо знает, на что именно надо рассчитывать и чего ждать. Поэтому имеем элемент достаточно напряженного ожидания.

Потом. Поскольку за уже почти неизбежного победителя голосовала в основном молодежь, которая больше любит состояние неопределенности, думаю, что со стороны сторонников победителя будет преобладать состояние такого заинтересованного ожидания: а что же будет дальше? Со стороны тех, кто боится этого неопределенного ожидания и пока неясных перспектив, – ожидание будет недоверчивым. Поэтому можем точно сказать, что новая власть будет под очень пристальным наблюдением со всех сторон. Рассчитывать на хоть какое-то снисходительное отношение ей не придется. Восприятие ее будет очень острым, и придется выслушать много критики.

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Если период эмоционального расслабления и разочарования украинцев придется на парламентские выборы, как это на них скажется?

Здесь многое зависит от того, состоятся ли досрочные парламентские выборы, о чем сейчас говорят. Конечно, если Зеленский приходит к власти, что почти неизбежно, ему выгодно как можно скорее провести парламентские выборы, чтобы на волне своего успеха завести в парламент своих депутатов. Если удастся этого избежать, то эти полгода до осени – достаточный период для того, чтобы рейтинг президента снизился. Вполне вероятно, что в парламент партия "Слуга народа" пройдет, но точно не триумфально. Поэтому вопрос досрочных выборов – принципиальный.

Сам факт того, что после президентских выборов должны состояться еще и парламентские, очевидно, будет истощать общество. Парламентские выборы, которые на самом деле имеют большее значение, в массовом сознании психологически будут менее существенными. Хотя для политического истеблишмента все будет точно наоборот, они будут пытаться зайти в парламент. Крупные политические группы всеми силами будут пытаться подогревать ситуацию, но уставшее от президентской кампании общество на парламентские выборы будет реагировать вяло.

Тем более, что у нас традиционно парламентские выборы вызывают меньший интерес, чем президентские, хотя для государства парламент имеет больше значение. Так же, как все изменения мы, по еще советской привычке, возлагаем на лицо политика, а не политические программы. Политическая программа у нас практически не имеет никакого значения.

По вашим наблюдениям, как за последние годы изменилась склонность украинцев к патернализму и наше желание переложить ответственность за качество собственной жизни на какие-то посторонние силы?

Ну, на самом деле, этот патернализм наблюдается во всем мире. Просто где-то его больше, а где-то меньше. По сравнению с Балтийскими странами, например, у нас его больше. По сравнению с Россией – мы уже менее патерналистские. Наш большой плюс в том, что мы уже отошли от поклонения перед властью и веры в то, что она всемогуща и может управлять нами, как хочет.

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Наше общество сегодня более ответственное, чем было 30 лет назад. Но это не потому, что люди сильно меняются, а потому что происходит натуральная смена поколений. Наиболее патерналистская часть общества, которую мы имели с начала независимости – это старшее поколение, большая часть которого уже просто отошла в лучшие миры. Зато выросла молодежь, привыкшая к тому, что ей никто ничем не обязан и никто ничего никому не должен. Молодежь привыкла к тому, что нужно как-то самостоятельно крутиться, чтобы налаживать свою жизнь.

С исторической точки зрения, динамика развития украинского общества – все же положительная?

Если брать 30 лет – то, безусловно, положительная. Если мы говорим о европейских демократических ценностях, независимости от России, рыночной экономике и обеспечении материальным благосостоянием, то, безусловно, движемся мы в правильном направлении. Но на этом пути бывают разные откаты. Период Януковича, например, в чем-то был положительный, но больше – он отрицательный.

Поэтому общий вектор у нас все же положительный, но разных зигзагов на этом пути очень много. Но это – одна из характеристик нашего, украинского общества по сравнению, например, с теми же Балтийскими странами. Мы всегда делаем один шаг вперед и два шага назад. Причем, мы это делаем постоянно.

Но здесь мы возвращаемся к тому, с чего начинали наш разговор – украинцы редко оценивают историческую перспективу длительного периода. Подавляющее большинство из нас живет сегодняшним днем – и это нормально. Но когда мы идем на выборы – мы голосуем за то, что было вчера.

Есть ли что-то, о чем у нас не говорят про околовыхборные настроения, хотя об этом было бы интересно поговорить?

Есть. У нас, безусловно, в течение последних трех лет под воздействием различных факторов сформировалось неадекватное критическое отношение к Порошенко. То, что он заслуживает критики, это понятно. Но на него вешают всех собак несправедливо, и это тоже очевидно. Мне, честно говоря, очень интересно, как будет меняться отношение в оценке нового президента. Если нелюбовь к Порошенко была очень существенной для многих, то интересно, сможет ли фигура Зеленского занять такое значительное место. Эта ненависть, которая сформировалась к президенту, не улетучивается просто так. Интересно, как будет проявляться отношение к новой фигуре на посту президента и какие оно приобретет формы. Будет хуже или лучше – неизвестно, но то, что будет очень интересно, – это точно.

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