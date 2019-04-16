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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

      Зеленскому и Порошенко выгодны досрочные выборы парламента, – эксперт

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      У Зеленского допускают сценарий досрочных выборов парламента
      У Зеленского допускают сценарий досрочных выборов парламента / 24 канал

      Порошенко досрочные выборы парламента еще больше интересны, чем Зеленскому. За короткий период кампании резкого падения рейтинга Зеленского не будет. Но и для Порошенко есть свои плюсы.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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      Сейчас Порошенко имеет максимум голосов, которые могут отдать за его политическую силу. Кроме того, еще действует эффект технологий по выплатам социальной помощи. К осени его уже не будет, если Порошенко проиграет. Ему не удастся за отсутствия административного ресурса сохранить такой уровень поддержки избирателей,
      – считает Вигиринский.

      Какие результаты первого тура выборов президента Украины?
      Центральная избирательная комиссия завершила обработку результатов выборов президента Украины 31 марта 2019 года, подсчитав 100% голосов избирателей. Лидирует Владимир Зеленский с показателем в 30,24%. У Петра Порошенко – 15,95%. Явка составила 62,72% избирателей. Второй тур состоится 21 апреля. Выборы Верховной Рады должны состояться в октябре 2019 года.

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      Зато, отмечает он, те партии и политики, кто после первого тура выборов не в поле зрения украинских избирателей, теряют больше всего. Они не успеют нормально поработать со своим электоратом. В частности, может потерять и Юлия Тимошенко, которая заняла третье место. С ней, по мнению Вигиринского, может сыграть плохую шутку тот факт, что она никого не поддержала, ее информационная пассивность в последние недели, распущенный штаб и отсутствие продолжения работы с избирателями. Хотя к Тимошенко могут вернуться избиратели, которые из-за соцвыплат в первом туре поддержали Порошенко. Поэтому результат "Батькивщины" может быть таким же – 15-16%. Но новых симпатиков Тимошенко не доберет.

      Что известно о досрочных выборах парламента?
      Спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков отметил, что по этому вопросу есть разные позиции у юристов и политических сил. Он подчеркнул, что в таких решениях нужно исходить из законности и политической целесообразности. По его словам, Зеленский, когда станет президентом, будет придерживаться буквы закона. Но трудно сейчас это комментировать, потому что Зеленский еще не президент.

      Очередные выборы Верховной Рады должны состояться 27 октября 2019 года.

      президентські вибори 2019

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Порошенко и Зеленский Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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