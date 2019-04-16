10:14
16 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Скільки заробляє дід Путін. Інновації у російських тюрмах
      Вєсті Кремля
      22:48, 15 квітня
      Вєсті.UA: Як Порошенко може скласти конкуренцію Вакарчуку. Чи підтримує Гройсман Зеленського
      Вєсті.UA
      21:07, 15 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Зеленському і Порошенку вигідні дострокові вибори парламенту, – експерт

      805 Читать новость на русском
      У Зеленського допускають сценарій дострокових виборів парламенту
      У Зеленського допускають сценарій дострокових виборів парламенту / 24 канал

      Порошенку дострокові вибори парламенту ще більше цікаві, ніж Зеленському. За короткий період кампанії різкого падіння рейтингу Зеленського не буде. Але й для Порошенка є свої плюси.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

      Читайте також: Дострокові вибори парламенту: для чого це потрібно і кому вигідно?

      Зараз Порошенко має максимум голосів, які можуть віддати за його політичну силу. Крім того, ще діє ефект технологій з виплат соціальної допомоги. До осені його вже не буде, якщо Порошенко програє. Йому не вдасться за відсутності адміністративного ресурсу зберегти такий рівень підтримки виборців,
      – вважає Вігірінський.

      Які результати першого туру виборів президента України? Центральна виборча комісія завершила опрацювання результатів виборів президента України 31 березня 2019 року, підрахувавши 100% голосів виборців. Лідирує Володимир Зеленський із показником 30,24%. В Петра Порошенка – 15,95%. Явка склала 62,72% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня. Вибори Верховної Ради мають відбутися в жовтні 2019 року.

      Читайте також: Другий тур виборів президента: дата та прогнози

      Натомість, зазначає він, ті партії і політики, хто після першого туру виборів не в полі зору українських виборців, втрачають більше всього. Вони не встигнуть нормально попрацювати зі своїм електоратом. Зокрема, може втратити і Юлія Тимошенко, яка зайняла третє місце. З нею, на думку Вігірінського, може зіграти поганий жарт той факт, що вона нікого не підтримала, її інформаційна пасивність останніми тижнями, розпущений штаб та відсутність продовження роботи з виборцями. Хоча до Тимошенко можуть повернутися виборці, які через соцвиплати в першому турі підтримали Порошенка. Тому результат "Батьківщини" може бути таким самими – 15-16%. Але нових симпатиків Тимошенко не добере.

      Що відомо про дострокові вибори парламенту? Спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков зазначив, що з цього питання є різні позиції у юристів і політичних сил. Він підкреслив, що в таких рішеннях потрібно виходити з законності та політичної доцільності. За його словами, Зеленський, коли стане президентом, дотримуватиметься букви закону. Але важко зараз це коментувати, тому що Зеленський ще не президент.

      Чергові вибори Верховної Ради повинні відбутися 27 жовтня 2019 року. 

      президентські вибори 2019

      blog_ava
      Жорстка відсіч ЗСУ: українські бійці знищили багато окупантів на Донбасі
      сьогодні
      1469
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Порошенко і Зеленський Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Уже как дома: почему эсминец ВМС США снова вошел в Черное море?
      сьогодні , 08:40 Уже как дома: почему эсминец ВМС США снова вошел в Черное море?
      Злой Одессит 848
      Цікаві факти про Собор Паризької Богоматері
      15 квітня , 23:32 Цікаві факти про Собор Паризької Богоматері
      2814
      Столітня криза, або Україна прийде в Європу – а що там?
      15 квітня , 22:01 Столітня криза, або Україна прийде в Європу – а що там?
      Борис Немировський 1204
      Мобільні піонери: перший дзвінок, історична SMS і найвпливовіший телефон бізнес-класу
      15 квітня , 21:04 Мобільні піонери: перший дзвінок, історична SMS і найвпливовіший телефон бізнес-класу
      Женя Котик 681
      Паніотто: Ситуація в країні покращилась, але люди вважають, що все стало гірше
      15 квітня , 20:25 Паніотто: Ситуація в країні покращилась, але люди вважають, що все стало гірше
      Євгенія Мазур 1863
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук