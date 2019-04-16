Зеленському і Порошенку вигідні дострокові вибори парламенту, – експерт

Порошенку дострокові вибори парламенту ще більше цікаві, ніж Зеленському. За короткий період кампанії різкого падіння рейтингу Зеленського не буде. Але й для Порошенка є свої плюси.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

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Зараз Порошенко має максимум голосів, які можуть віддати за його політичну силу. Крім того, ще діє ефект технологій з виплат соціальної допомоги. До осені його вже не буде, якщо Порошенко програє. Йому не вдасться за відсутності адміністративного ресурсу зберегти такий рівень підтримки виборців,

– вважає Вігірінський.

Які результати першого туру виборів президента України? Центральна виборча комісія завершила опрацювання результатів виборів президента України 31 березня 2019 року, підрахувавши 100% голосів виборців. Лідирує Володимир Зеленський із показником 30,24%. В Петра Порошенка – 15,95%. Явка склала 62,72% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня. Вибори Верховної Ради мають відбутися в жовтні 2019 року.

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Натомість, зазначає він, ті партії і політики, хто після першого туру виборів не в полі зору українських виборців, втрачають більше всього. Вони не встигнуть нормально попрацювати зі своїм електоратом. Зокрема, може втратити і Юлія Тимошенко, яка зайняла третє місце. З нею, на думку Вігірінського, може зіграти поганий жарт той факт, що вона нікого не підтримала, її інформаційна пасивність останніми тижнями, розпущений штаб та відсутність продовження роботи з виборцями. Хоча до Тимошенко можуть повернутися виборці, які через соцвиплати в першому турі підтримали Порошенка. Тому результат "Батьківщини" може бути таким самими – 15-16%. Але нових симпатиків Тимошенко не добере.

Що відомо про дострокові вибори парламенту? Спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков зазначив, що з цього питання є різні позиції у юристів і політичних сил. Він підкреслив, що в таких рішеннях потрібно виходити з законності та політичної доцільності. За його словами, Зеленський, коли стане президентом, дотримуватиметься букви закону. Але важко зараз це коментувати, тому що Зеленський ще не президент.



Чергові вибори Верховної Ради повинні відбутися 27 жовтня 2019 року.