Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк посмеялся над российскими политическими элитами, которые распространяют и свято верят, что "Польша уже начала оккупацию Запада Украины". Именно такое заявление озвучил недавно секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Трудно представить, как люди вообще смогли возглавить топовые государственные должности.

Важно Нас не интересуют планы России, важно – максимально сохранить жизнь наших людей, – Зеленский

Пропаганда – любовница российских политических элит

Подоляк имеет версию, происходящую в головах российских топ-чиновников. Вероятно, они сошлись в столь сильных объятиях с собственной пропагандой, что просто не могут адекватно воспринимать мир. У них начались галлюцинации от РосСМИ.

Когда пропаганда становится любовницей политической элиты, трудно объективно оценивать мир. Патрушев говорит, что Польша готовится "захватить Запад Украины". Классические галлюцинации росСМИ, – написал Михаил Подоляк.

А ведь правда очень проста : Россия захватила некоторые территории Украины, оказывает геноцид и уничтожает инфраструктуру. Только, судя по всему, некоторым россиянам уж очень трудно это понять – кому-то легче отбросить здравый смысл. Или они просто лгут, как это часто бывает.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев вбросил в информационное пространство "гениальное" заявление. По его словам, Польша не только планирует захватить территорию Запада Украины . Но уже и начала воплощать свое намерение. Следует быть особым циником, чтобы говорить такой бред, когда российская армия буквально ворвалась на территорию Украины.

Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий, – сказал рашист.

В подтверждение своего "прорывного" суждения Патрушев привел фразу президента Польши Анджея Дуды. Во время визита в Киев он сказал, что украино-польская граница скоро перестанет существовать.

Только тогда Дуда говорил о сближении отношений между Украиной и Польшей. А не об убийствах, пытках, изнасилованиях, мародерстве, краже зерна, уничтожении инфраструктуры, разрушении домов, как это делали и делают россияне, когда подло ворвались в Украину.

С начала полномасштабного вторжения было уже столько бреда от российских оккупантов, что и перечислять. Было буквально все: от биолабораторий с обезьяньей оспой – до банальной неграмотности .

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