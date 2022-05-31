Во время брифинга с Зузаной Чапутовой – президентом Словакии – Зеленский по просьбе журналистки прокомментировал приказ Владимира Путина завоевать Луганщину до 1 июня. Соответствующую информацию обнародовали 31 мая, сообщает 24 канал.

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Зеленский заявил, что ситуация на Востоке – самая сложная. Враг сконцентрировал там больше техники, военных формирований, батальонов. Также там предатели – коллаборанты и сепаратисты. Президент отметил, что российские захватчики сосредоточили все силы, чтобы выполнить тот или иной план.

На Востоке – сложно, ведь не хватает соответствующего оружия. Однако государство, народ и ВСУ борются против российской агрессии. Украинцы уже много слышали о планах России, привязанных к датам, символам или еще к чему-то. Иногда стране-оккупантке это удается. Но в Украине ему не удалось. Хотя Россия уверяла всех о захвате Киева за 3 дня.

К сожалению, русские захватчики временно оккупировали некоторые украинские города. Планы Украины – понятны. Речь идет о деоккупации всех территорий, принадлежащих Украине исторически и в соответствии со всеми международными законами.

Нам все равно, каковы планы у России. Мы не привязываемся к дате деоккупации. Мы привязываемся к людям. Если те или иные наши шаги или операции по деоккупации того или иного региона будут связаны с десятками тысяч погибших наших людей, то мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы сохранить по максимум наших людей,

– подчеркнул Зеленский.

Примите во внимание! Владимир Путин отдал приказ российским военным захватить всю Луганщину до 1 июня , Донетчину – до 1 июля.

Число ликвидированных кафиров растет

Украинские защитники и защитницы продолжают защищать Украину и уничтожать российские захватчики. По состоянию на 31 мая Генштаб ВСУ сообщил о 30 500 ликвидированных оккупантах . Кроме того, удалось уничтожить:

танков – 1358 единиц;

боевых бронированных машин – 3 302 единиц;

артиллерийских систем – 649 единиц;

РСЗО – 207 единиц;

средств ПВО – 93 единиц;

самолетов – 208 единиц;

вертолетов – 174 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 515;

крылатых ракет – 120;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2275 единиц.

Брифинг Зеленского и Чапутовой: смотрите видео