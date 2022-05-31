Під час брифінгу з Зузаною Чапутовою – президенткою Словаччини – Зеленський на прохання журналістки прокоментував наказ Володимира Путіна завоювати Луганщину до 1 червня. Відповідну інформацію оприлюднили 31 травня, повідомляє 24 канал.

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Зеленський заявив, що ситуація на Сході – найскладніша. Ворог сконцентрував там найбільше техніки, військових формувань, батальйонів. Також там є зрадники – колаборанти та сепаратисти. Президент зауважив, що російські загарбники зосередили всі сили, аби виконати той чи інший план.

Однак держава, народ та ЗСУ борються проти російської агресії. Українці вже багато чули про плани Росії, прив'язані до дат, символів або ще до чогось. Іноді країні-окупантці це вдається. Але в Україні їй не вдалося. Хоча Росія запевнювала всіх про захоплення Києва за 3 дні.

На жаль, російські загарбники тимчасово окупували деякі українські міста. Плани України – зрозумілі. На Сході – складно, адже бракує відповідної зброї. Україна не прив'язується до дат деокупації.

Ми не прив'язуємося до дат деокупації. Ми прив'язуємося до людей. Якщо ті чи інші наші кроки чи операції щодо деокупації того чи іншого регіону будуть пов'язані з десятками тисяч загиблих наших людей, то ми будемо чекати на відповідну зброю, щоб зберегти по максимум наших людей,

– наголосив Зеленський.