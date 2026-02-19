19 февраля, 10:51
Галущенко – все же "Сигизмунд": НАБУ опубликовало новое разоблачительное видео в деле "Мидаса"
Утром 19 февраля НАБУ продолжило публиковать так называемые пленки, касающиеся коррупции в деле энергетики. На этот раз видео посвящено бывшему министру энергетики, а затем юстиции Герману Галущенко.
Об этом сообщили в телеграм-канале НАБУ. Их видео, которое длится около 15 минут, называется Операция "Мидас": Сигизмунд.
Что рассказали в НАБУ о Галущенко?
В ведомстве не назвали непосредственно фамилию Германа Галущенко, и дали понять, что это он.
НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу "Мидас". На отмывании средств и участии в преступной организации разоблачили бывшего министра энергетики (2021–2025 годов),
– говорится в ролике.
Ролик НАБУ о Галущенко: смотрите видео