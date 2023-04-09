Как стало известно, в городе загорелись два склада. Поэтому в небе появился токсический дым.
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Над Гамбургом появилось ядовитое облако дыма
Согласно официальному предупреждению, жители Ротенбургсорта могут "пострадать от дымовых газов и химических компонентов в воздухе". Поэтому людей попросили немедленно закрыть окна и двери и выключить вентиляцию и кондиционирование.
Гамбург накрыл ядовитый дым: смотрите видео
Предварительно, облако дыма движется к центру города. В официальном предупреждении развитие пожара и задымления классифицировано как "чрезвычайная опасность".
Спикер пожарной службы отметил, что центр Гамбурга полностью затемнен от дыма.
Как стало известно, пожар возник около 4:30 утра. Над местом ЧП появился "дымовой гриб", выделяющий сероводород. К тому же там постоянно происходят детонации, пожарные могут попасть только в масках для дыхания.
В настоящее время работы по тушению продолжаются.
Центр Гамбурга полностью затемнен от дыма / фото Spiegel
Китай накрывали песчаные бури
Недавно Пекин и несколько северных провинций Китая накрыла мощная песчаная буря. В регионе виднелись густые облака оранжевой пыли. Это привело к загрязнению воздуха до опасного уровня.
Как сообщали в Пекинском центре мониторинга, это "самая сильная песчаная буря в этом году". Концентрация твердых частиц воздуха примерно в 37 раз превысила установленную в КНР норму.
Напомним, что также ранее сибирские регионы России атаковала опасность загрязнения воздуха. Тогда синоптики предупреждали жителей Красноярского и Алтайского краев, Кузбасса, Хакасии и Новосибирска об опасности загрязнения воздуха. Жителям страны-агрессора рекомендовали ограничить пребывание на улице из-за того, что отсутствие ветра не давало развеваться дыму над городами.