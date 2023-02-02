В 13 сибирских городах объявили "режим черного неба". Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.
Кстати В России – аномальные морозы: из строя вышла даже спецтехника
В России – "режим черного неба"
Как стало известно, 2 февраля синоптики предупредили жителей Красноярского и Алтайского краев, Кузбасса, Хакасии и Новосибирска об опасности загрязнения воздуха.
Людям рекомендовали "ограничить пребывание на улице" из-за неблагоприятных метеорологических условий: отсутствие ветра не дает развеваться дыму над городами. В результате этого ухудшается видимость и чувствуется резкий неприятный запах.
Россияне начали жаловаться на смог. К примеру, в Кемерово жалуются на густой дым в городе, а в Новосибирске чувствуется "запах солярки", поэтому люди не могут открыть окна.
В центральном районе Новосибирска ужас. На минуту открыла окно для фото и теперь по всей квартире просто вонь. На улицу без крайней необходимости лучше не выдвигаться,
– пожаловалась одна из россиянок.
Россию атаковал смог / фото росСМИ
Мощные морозы в России
- Кроме загрязненного воздуха Россию накрыли мощные морозы. Так, с начала нового 2023 года по центральным регионам России ударили безумные "минусы". В ряде регионов Центральной России 8 и 9 января морозы были от -20 до -35 градусов.
- В российском городе Красноярск зафиксировали аномальные морозы. Поэтому там сломалась часть техники, которая обрабатывает дороги песком и солью.
- В Якутске столбики термометров показывают -42 градуса ниже нуля. Также там произошла авария на местной электроподстанции.