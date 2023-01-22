Местами температура воздуха составляла 40 градусов мороза. Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 Канал.

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Россияне страдают от лютых морозов

В Красноярске, примерно в 4200 километрах от Москвы, зафиксировали значительное снижение ночной и дневной температуры воздуха. 21 января она опустилась до 35 градусов мороза, а местами до 40 градусов и даже ниже.

В результате у машин, обрабатывавших дороги песком и солью, отказала гидравлика. Городские власти сняли с рейса почти половину из них.

Если ночью на маршрут выехали 122 машины, то уже днем в рейс отправились всего 56. Всю неисправную технику направили на ремонт.

Из-за морозов сломалась техника / Фото росСМИ

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