Місцями температура повітря становила 40 градусів морозу. Про це розповіли у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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У Красноярську, що приблизно за понад 4200 кілометрів від Москви, зафіксували значне зниження нічної та денної температури повітря. 21 січня вона опустилася до 35 градусів морозу, а місцями до 40 градусів і навіть нижче.

Внаслідок цього у машин, які обробляли дороги піском та сіллю, відмовила гідравліка. Міська влада зняла з рейсу майже половину з них.

Якщо вночі на маршрут виїхали 122 машини, то вже вдень в рейс вирушили лише 56. Усю несправну техніку скерували на ремонт.

Через морози зламалася техніка / Фото росЗМІ

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