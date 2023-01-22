Місцями температура повітря становила 40 градусів морозу. Про це розповіли у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал.
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Росіяни страждають від лютих морозів
У Красноярську, що приблизно за понад 4200 кілометрів від Москви, зафіксували значне зниження нічної та денної температури повітря. 21 січня вона опустилася до 35 градусів морозу, а місцями до 40 градусів і навіть нижче.
Внаслідок цього у машин, які обробляли дороги піском та сіллю, відмовила гідравліка. Міська влада зняла з рейсу майже половину з них.
Якщо вночі на маршрут виїхали 122 машини, то вже вдень в рейс вирушили лише 56. Усю несправну техніку скерували на ремонт.
Через морози зламалася техніка / Фото росЗМІ
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Як Росія погрожувала замерзанням світові
- Лякати холодною зимою Росія взялася ще на початку осені. Тоді "Газпром" зняв відео, у якому використали кадри з Красноярська – міста-мільйонника Росії, яке взагалі ніколи не було газифіковане.
- Цікаво, що цей ролик зняли під пісню Юрія Візбора "А зима буде велика". Однак сенс композиції підмінили – буквально на протилежний. Адже і в оригінальних віршах Візбора, і в переспіві його онуки є рядки "плачет синяя Россия". Іронічно, що окупанти самі ж накликали на себе біду.
- Лякали Європу морозами й на початку зими. Для цього зняли черговий пропагандистський ролик, щоб продемонструвати, що чекає країни ЄС за відмову від російських енергоресурсів. На відео батьки дарують на Різдво дівчинці хом'ячка, з якого згодом через холод та голод вимушені були приготувати юшку.