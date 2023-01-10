Тож, поки Росія грозилась заморозити увесь світ, про своїх громадян подбати там забули. А оскільки в центральній Росії вдарив "шалений мінус", проблем довго чекати не довелось. Росіяни бідкаються, що не знають, куди звертатись, бо без тепла сидять уже не один день.

Увага Поки Росія деградує, Захід має готуватися до її розпаду, – Foreign Policy

На вулиці -30. У будинках діти малі. Сил немає. Ми не знаємо, куди битися, ми замерзаємо,

– цитують місцеві ЗМІ росіянку.

Такий подарунок вона та інші мешканці ще щонайменше 50 будинків отримали просто на Новий рік. Кажуть, відключення почались з 1 січня.

Вирішувати проблему ніхто не поспішає

Офіційна причина відсутності опалення та гарячої води надзвичайне навантаження на електромережу, яка виявилася вищою за заявлену. Тож, сталась аварія на одній із трансформаторних підстанцій селища.

Поки у ЗМІ обговорюють, як мерзне Європа, мерзнуть люди і на Уралі. Наш будинок охолонув через відсутність опалення. З 1 січня з 00:03 ми маємо постійні відключення електроенергії. На свята було періодичні відключення: я не могла подивитися фільм і зігріти чайник, але було хоча б тепло, бо тепло включали на кілька годин. Наразі вже не смішно, можна одягати верхній одяг,

— розповіла інша мешканка.

В Росії очікують ще більшого похолодання

До слова, морози в Росії лише посилюватимуться. Тож, очевидно, що проблема може лише поширитись на інші будинки та селища.

Так, російські ЗМІ повідомляють, що в Якутії з 12 січня очікуються морози до -65. Погода не на жарт взялась за росіян.

Цікаво! Це дуже іронічно, адже саме країна-терорист погрожувала заморозити усю Європу. Путін лякав, що без російського газу європейці замерзнуть і проситимуть його на колінах – дайте газу. Однак, у Євросоюзі змогли зробити достатньо запасів газу та налагодити нові канали постачання, план Кремля шантажувати Європу газом – провалився.