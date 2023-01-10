Пока Россия грозилась заморозить весь мир, о своих гражданах позаботиться там забыли. А поскольку в центральной России ударил "бешеный минус", проблем долго ждать не пришлось. Россияне жалуются, что не знают, куда обращаться, потому что без тепла сидят уже не один день.

Внимание Пока Россия деградирует, Запад должен готовиться к ее распаду, – Foreign Policy

На улице –30. В домах дети малы. Сил нет. Мы не знаем, куда драться, мы замерзаем,

– цитируют местные СМИ россиянку.

Такой подарок она и другие жильцы еще не менее 50 домов получили прямо на Новый год. Говорят, что отключения начались с 1 января.

Решать проблему никто не торопится

Официальная причина отсутствия отопления и горячей воды чрезвычайная нагрузка на электросеть, которая оказалась выше заявленной. Произошла авария на одной из трансформаторных подстанций поселка.

Пока в СМИ обсуждают, как мерзнет Европа, мерзнут люди и на Урале. Наш дом остыл из-за отсутствия отопления. С 1 января с 00:03 у нас есть постоянные отключения электроэнергии. На праздники было периодическое отключение: я не могла посмотреть фильм и согреть чайник, но было хотя бы тепло, потому что тепло включали на несколько часов. Теперь уже не смешно, можно одевать верхнюю одежду,

– рассказала другая жительница.

В России ожидают еще большего похолодания

К слову, морозы в России будут только усиливаться. Очевидно, что проблема может только распространиться на другие дома и поселки.

Так, российские СМИ сообщают, что в Якутии с 12 января ожидаются морозы до -65. Погода не на шутку взялась за россиян.

Любопытно! Это очень иронично, ведь именно страна-террорист угрожала заморозить всю Европу. Путин пугал, что без российского газа европейцы замерзнут и будут просить его на коленях – дайте газу. Однако в Евросоюзе смогли сделать достаточно запасов газа и наладить новые каналы поставки, план Кремля шантажировать Европу газом – провалился.