У 13 сибірських містах оголосили "режим чорного неба". Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
До речі У Росії – аномальні морози: з ладу вийшла навіть спецтехніка
У Росії – "режим чорного неба"
Як стало відомо, 2 лютого синоптики попередили мешканців Красноярського та Алтайського країв, Кузбасу, Хакасії та Новосибірська про небезпеку забруднення повітря.
Людям рекомендували "обмежити перебування на вулиці" через несприятливі метеорологічні умови: відсутність вітру не дає розвіюватися диму над містами. Внаслідок цього погіршується видимість та відчувається різкий неприємний запах.
Росіяни почали бідкатися на смог. Наприклад, у Кемерово жаліються на густий дим у місті, а в Новосибірську відчувається "запах солярки", тому люди не можуть відкрити вікна.
У центральному районі Новосибірська жах. На хвилину відчинила вікно для фото і тепер по всій квартирі просто сморід. На вулицю без крайньої потреби краще не висуватись,
– пожалілась одна з росіянок.
Росію атакував смог / фото росЗМІ
Потужні морози у Росії
- Окрім забрудненого повітря Росію накрили потужні морози. Так, з початку нового 2023 року по центральних регіонах Росії вдарили шалені "мінуси". У низці регіонів Центральної Росії 8 та 9 січня морози були від -20 до аж -35 градусів.
- У російському місті Красноярськ зафіксували аномальні морози. Через це там зламалася частина техніки, яка обробляє дороги піском та сіллю.
- У Якутську стовпчики термометрів показують -42 градуси нижче за нуль. Також там сталася аварія на місцевій електропідстанції.