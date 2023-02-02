У 13 сибірських містах оголосили "режим чорного неба". Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Росії – "режим чорного неба"

Як стало відомо, 2 лютого синоптики попередили мешканців Красноярського та Алтайського країв, Кузбасу, Хакасії та Новосибірська про небезпеку забруднення повітря.

Людям рекомендували "обмежити перебування на вулиці" через несприятливі метеорологічні умови: відсутність вітру не дає розвіюватися диму над містами. Внаслідок цього погіршується видимість та відчувається різкий неприємний запах.

Росіяни почали бідкатися на смог. Наприклад, у Кемерово жаліються на густий дим у місті, а в Новосибірську відчувається "запах солярки", тому люди не можуть відкрити вікна.

У центральному районі Новосибірська жах. На хвилину відчинила вікно для фото і тепер по всій квартирі просто сморід. На вулицю без крайньої потреби краще не висуватись,

– пожалілась одна з росіянок.

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