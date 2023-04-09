Як стало відомо, у місті загорілися два склади. Через це у небі з’явився токсичний дим.

Зверніть увагу Була небезпека: у сибірських містах оголошували "режим чорного неба"

Над Гамбургом з’явилася отруйна хмара диму

Згідно з офіційним попередженням, мешканці Ротенбургсорта можуть "постраждати від димових газів і хімічних компонентів у повітрі". Тому людей попросили негайно закрити вікна та двері та вимкнути вентиляцію і кондиціонування.

Гамбург накрив отруйний дим: дивіться відео

Попередньо, хмара диму рухається до центру міста. В офіційному попередженні, розвиток пожежі та задимлення класифіковано як "надзвичайна небезпека".

Речник пожежної служби зазначив, що центр Гамбурга повністю затемнений від диму.

Як стало відомо, пожежа виникла близько 4:30 ранку. Над місцем НП з’явився "димовий гриб", який виділяє сірководень. До того ж там постійно відбуваються детонації, пожежники можуть потрапити лише в масках для дихання.

Наразі роботи з гасіння тривають.

Центр Гамбурга повністю затемнений від диму / фото Spiegel

Китай накривали піщані бурі

Нещодавно Пекін та ще кілька північних провінцій Китаю накрила потужна піщана буря. У регіоні виднілися густі хмари помаранчевого пилу. Це спричинило забруднення повітря до небезпечного рівня.

Як повідомляли у Пекінському центрі моніторингу, це "найсильніша піщана буря цього року". Концентрація твердих частинок повітря приблизно в 37 разів перевищила встановлену в КНР норму.

Нагадаємо, що також раніше сибірські регіони Росії атакувала небезпека забруднення повітря. Тоді синоптики попереджали мешканців Красноярського та Алтайського країв, Кузбасу, Хакасії та Новосибірська про небезпеку забруднення повітря. Мешканцям країни-агресорки рекомендували обмежити перебування на вулиці через те, що відсутність вітру не давала розвіюватися диму над містами.