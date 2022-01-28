В Гамбурге неизвестные разбили окно в здании генконсульства Украины

Неизвестные ночью повредили здание генерального консульства Украины в Гамбурге. Утром в пятницу, 28 января, работники учреждения обнаружили разбитое окно и камень. Очевидно, именно им нанесли удар.

Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила, что пострадавших в результате инцидента нет. Кроме того, в здание консульства не пытались проникнуть.

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В настоящее время генконсульство работает в штатном режиме. В то же время представители учреждения обратились в полицию. Они рассчитывают на проведение оперативного расследования, а также привлечение виновных к ответственности.

В соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях, государство пребывания должно обеспечивать безопасность консульских учреждений, аккредитованных на его территории,

– говорится в сообщении МИД Украины.

Германия не будет сокращать посольство в Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок 27 января сообщила, что Германия не будет сокращать персонал своего посольства в Украине.

Соответствующее заявление политик сделала в Бундестаге во время дебатов, посвященных российским военным угрозам нашему государству.

По словам Бербок, дипломатия является абсолютным приоритетом, и мы совместно выступаем за безопасность Украины и всей Европы.

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