На обнародованных в сети кадрах видно окровавленный манекен с лицом Путина.

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Он "лежит" возле могильного камня, в который немецкий танк стреляет красными ракетами. Россиянка, почему-то живущая в Гамбурге, а не в каком-то Саратове, начала возмущаться.

Я стою прямо в центре улицы. В самом центре города. В этих непристойных местах, где одни проститутки… Вот так обращаются с нашим президентом… То есть это нормально? Человек реально в крови, в какашках, в пенисах. В могиле. Как вам это нравится вообще?

– возмутилась женщина.

Свое видео россиянка записывала ночью в квартале "Красных фонарей", где, как она сама сказала, ходят проститутки. Что она там делала – можно только догадываться.

"Труп" Путина в центре Гамбурга: смотрите видео

В России на фоне войны с Украиной продолжаются репрессии внутри страны. Недавно экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал получил 22 года заключения за якобы организацию каких-то убийств в 90-е годы. Это свидетельствует о том, что Владимир Путин "закручивает гайки" в стране, превращая ее в конечном счете в Северную Корею.

По мнению российского политолога и политтехнолога Аббаса Галлямова, Путин опоздал с репрессиями, потому что такие действия ему нужно было совершать, когда он был сильным, люди ему верили и предоставили карт-бланш.