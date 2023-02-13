По мнению российского политолога и политтехнолога Аббаса Галлямова, Путин опоздал с репрессиями, потому что такие действия ему нужно было совершать, когда он был сильным и люди ему верили и предоставили карт-бланш. Об этом он рассказал 24 Каналу. Но, по его мнению, Путин, к счастью, тогда этого не сделал.

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С 2018 года легитимность Путина снижается

Политолог считает, что сейчас с очень сомнительной легитимностью и на фоне проигранной войны ему вряд ли это удастся.

Тебя будут опасаться, если ты будешь сильным. А какой ты сильный, если тебя украинцы бьют,

– отметил он.

Он напомнил, что, начиная с 2018 года, легитимность Путина снижается. Реальная электоральная база режима – не более трети населения России. "Твердокаменных" поклонников – не более 10%. Это те, кто одобрит все действия Путына – даже репрессии. Остальные их не поддержат, и это главный аргумент против.

Очень мощный ограничитель для Путина в этих действиях – предстоящая президентская кампания. В сегодняшних условиях он не наберет более 50% голосов. Для того чтобы выиграть ему придется прибегать к существенным фальсификациям. А они приводят к восстанию народа,

– заметил Галлямов.

Он вспомнил, что в России такое было в 2011-2013 годах во время протестов на Болотной площади, недавно это было в Беларуси. Уже десятки таких историй по всему миру.

"А глядя на отношение военных к Путину, в глазах которых он является лузером, неизвестно, будут ли они подавлять это восстание. Или перейдут на сторону повстанцев – как это было в России в 1917 году. Или просто отойдут в сторону, как было в 1991 году", – подчеркнул политтехнолог.

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Россияне будут по-настоящему ненавидеть Путина

Он отметил, что глава Кремля может ввести военное положение и аннулировать выборы. Но это будет очень непопулярный шаг, и легитимность и популярность Путина будет стремительно падать.

Люди будут каждый день сталкиваться с проблемами, особенно на фоне неоконченной войны. Из Украины будут везти трупы, будет нищета, отсутствие перспектив, страх. Люди начнут по-настоящему ненавидеть Путіна,

– считает Галлямов.

По его мнению, россияне сами по себе не восстанут. Но в такой ситуации, когда политический лидер правит за счет "штыков", он становится их заложником.

"Почему очень часто силовики не сбрасывают правителей? Потому что те легитимны и правят с помощью других инструментов – правовых, политических. Если он правит с помощью силового ресурса, а люди его ненавидят, то однажды силовики решат: а чего это мы для этого старого пня "каштаны из огня таскать" – подчеркнул он.

Политолог заметил, что силовики могут также решить сами распределять денежные потоки "Газпрома" – без Путина.

"И тогда режим Путина закончится военным или, если говорить шире, элитным переворотом", – добавил Аббас Галлямов.

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