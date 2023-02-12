По мнению журналиста Дмитрия Гордона, Моравецкий не понимает россиян, потому что они не смогут сделать никакой депутинизации. Об этом журналист рассказал 24 Каналу.
Смотрите также Когда врачи бессильны: Медведев пригрозил Европе "исчезновением" после визита Зеленского
"Шимпанзе с гранатой" – это для мира опасно
Он уверен, что только Украина ценой своей победы над российским фашистским режимом сможет осуществить депутинизацию.
Меня недавно спросили: а как вы себе представляете победу Украины? Я ответил, что это несомненно возвращение на границы образца 1991 года. А еще деимпериализация, денацификация и демилитаризация нацистской России,
– заметил он.
По его словам, у России нужно забрать ядерное оружие, потому что "шимпанзе с гранатой" это для мира опасно, и мы это увидели.
Что ждет Россию после поражения в войне: смотрите видео
Время уже исчерпано
"Россия должна развиваться согласно своему вкладу в мировую науку, в мировой уровень жизни. Случилось так, что у них много нефти и газа, которые они продавали в Европу, и соответственно много денег за это получали. За эти средства они создавали армию, милитаризировались для того, чтобы нападать – они иначе не могут», – подчеркнул журналист.
Он отметил, что никакого вклада России в мировую науку, мировых достижений нет.
Они хотели так: за деньги, которые им платили за нефть и газ, пользоваться всеми достояниями западного мира и при этом "иметь в виду" Запад. Но так не получится – время уже исчерпано,
– заметил Гордон.
По его мнению, мы увидим падение позорного, проклятого российского режима своими глазами.
Что происходит в России
- Пропагандисты постоянно бросают россиянам, что они должны умирать за свое государство. Это – удивительный подход, полностью демотивирующий. Психолог Спартак Cуббота отметил, что у украинцев все совсем по-другому. По его словам, на этом примере можно четко увидеть разницу между менталитетом россиян и украинцев. Оккупанты должны умирать за свою страну, а мы – убивать врагов и жить ради нее.
- Российский пропагандист Владимир Соловьев уже начал рассказывать, что жизнь переоценена, а смерти не избежать. Поэтому нет ничего страшного, чтобы отдать ее за царя и "попасть в рай". По словам исполняющего обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Шаповалов, Россия – это страна-людоед. И вся цивилизация отворачивается от оккупантов.
- Роскомнадзор ведет систематический мониторинг соцсетей в России. В частности, они ищут и тех, кто оскорбляет диктатора Путина. Роскомнадзор систематически выискивает, кто оставляет оскорбительные слова в адрес Путина в комментариях и публикациях. У них даже есть служебная записка, в которой перечислены запрещенные слова. Над списком запрещенных к употреблению "оскорблений" в сторону Путина работают больше года.