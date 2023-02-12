По мнению журналиста Дмитрия Гордона, Моравецкий не понимает россиян, потому что они не смогут сделать никакой депутинизации. Об этом журналист рассказал 24 Каналу.

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"Шимпанзе с гранатой" – это для мира опасно

Он уверен, что только Украина ценой своей победы над российским фашистским режимом сможет осуществить депутинизацию.

Меня недавно спросили: а как вы себе представляете победу Украины? Я ответил, что это несомненно возвращение на границы образца 1991 года. А еще деимпериализация, денацификация и демилитаризация нацистской России,

– заметил он.

По его словам, у России нужно забрать ядерное оружие, потому что "шимпанзе с гранатой" это для мира опасно, и мы это увидели.

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Время уже исчерпано

"Россия должна развиваться согласно своему вкладу в мировую науку, в мировой уровень жизни. Случилось так, что у них много нефти и газа, которые они продавали в Европу, и соответственно много денег за это получали. За эти средства они создавали армию, милитаризировались для того, чтобы нападать – они иначе не могут», – подчеркнул журналист.

Он отметил, что никакого вклада России в мировую науку, мировых достижений нет.

Они хотели так: за деньги, которые им платили за нефть и газ, пользоваться всеми достояниями западного мира и при этом "иметь в виду" Запад. Но так не получится – время уже исчерпано,

– заметил Гордон.

По его мнению, мы увидим падение позорного, проклятого российского режима своими глазами.

Что происходит в России