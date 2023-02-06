Об этом 24 Каналу рассказал психолог Спартак Cуббота. По его словам, на этом примере можно четко увидеть разницу между ментальностью россиян и украинцев. Оккупанты должны умирать за свою страну, а мы – убивать врагов и жить ради нее.

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Хочу объяснить разницу между нашей ментальностью и их. Смотри на их риторику. Если он не готов умереть, то не патриот. А наши воюющие ребята говорят, что идут не умирать за страну, а убивать за страну. Какая у нас разная риторика с этими подонками,

– заметил Суббота.

Смерть – это менталитет россиян

Как отметил Суббота, украинцы знают, за что они воюют – за государство. У россиян же цель – просто умереть за очередного царя или президента. Украинцы живут ради Украины, а россияне – умирают ради России.

Какая разница между менталитетом украинцев и россиян – рассказал Спартак Суббота

Это и есть менталитет и культурный код россиян. Просто смерть. Когда-то должен был умирать за царя, президента, тирана. Хотя у них это одно и то же. Теперь должен умирать за страну, потому что есть какая-то странная "СВО", планы по которой они постоянно меняют. У них какая-то патология. Когнитивные и психические пороки. Они не способны нормально выбрать курс, что нужно делать,

– подчеркнул Суббота.

Он подчеркнул – когда кто-то должен за что-нибудь умирать – это очень страшно. А когда идет убивать и жить ради страны – это совсем другой подход.

Россияне продолжают умирать в Украине