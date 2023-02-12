На думку журналіста Дмитра Гордона, Моравецький не розуміє росіян, бо вони не зможуть зробити ніякої депутінізації. Про це журналіст розповів 24 Каналу.

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"Шимпанзе з гранатою" – це для світу небезпечно

Він впевнений, що лише Україна ціною своєї перемоги над російським фашистським режимом зможе зробити депутінізацію.

Мене нещодавно запитали: а як ви уявляєте собі перемогу України? Я відповів, що це, безсумнівно, повернення на кордони зразка 1991 року. А ще деімперіалізація, денацифікація і демілітаризація нацистської Росії,

– зауважив він.

За його словами, в Росії треба забрати ядерну зброю, тому що "шимпанзе з гранатою" це для світу небезпечно, і ми це побачили.

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Час вже вичерпано

"Росія повинна розвиватися згідно зі своїм внеском у світову науку, у світовий рівень життя. Адже сталося так, що в них багато нафти та газу, які вони продавали в Європу, і відповідно багато грошей за це отримували. За ці кошти вони створювали армію, мілітаризувались, для того, щоб нападати – вони інакше не можуть", – наголосив журналіст.

Він підкреслив, що жодного внеску Росії у світову науку, світові досягнення немає.

Вони хотіли так: за гроші, що їм сплачували за нафту і газ, користуватися всіма надбаннями заходного світу і при цьому "мати на увазі" Заход. Але так не вийде – час вже вичерпано,

– зауважив Гордон.

На його думку, ми побачимо падіння ганебного, проклятущого російського режиму на власні очі.

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