На думку журналіста Дмитра Гордона, Моравецький не розуміє росіян, бо вони не зможуть зробити ніякої депутінізації. Про це журналіст розповів 24 Каналу.
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"Шимпанзе з гранатою" – це для світу небезпечно
Він впевнений, що лише Україна ціною своєї перемоги над російським фашистським режимом зможе зробити депутінізацію.
Мене нещодавно запитали: а як ви уявляєте собі перемогу України? Я відповів, що це, безсумнівно, повернення на кордони зразка 1991 року. А ще деімперіалізація, денацифікація і демілітаризація нацистської Росії,
– зауважив він.
За його словами, в Росії треба забрати ядерну зброю, тому що "шимпанзе з гранатою" це для світу небезпечно, і ми це побачили.
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Час вже вичерпано
"Росія повинна розвиватися згідно зі своїм внеском у світову науку, у світовий рівень життя. Адже сталося так, що в них багато нафти та газу, які вони продавали в Європу, і відповідно багато грошей за це отримували. За ці кошти вони створювали армію, мілітаризувались, для того, щоб нападати – вони інакше не можуть", – наголосив журналіст.
Він підкреслив, що жодного внеску Росії у світову науку, світові досягнення немає.
Вони хотіли так: за гроші, що їм сплачували за нафту і газ, користуватися всіма надбаннями заходного світу і при цьому "мати на увазі" Заход. Але так не вийде – час вже вичерпано,
– зауважив Гордон.
На його думку, ми побачимо падіння ганебного, проклятущого російського режиму на власні очі.
Що відбувається в Росії
- Пропагандисти постійно вкидають росіянам, що вони повинні помирати за свою державу. Це – дивний підхід, який повністю демотивує. Психолог Спартак Cуббота зазначив, що натомість в українців все зовсім по-іншому. За його словами, на цьому прикладі можна чітко побачити різницю між менталітетом росіян та українців. Окупанти мають вмирати за свою країну, а ми – вбивати ворогів та жити заради неї.
- Російський пропагандист Владімір Соловйов вже почав розповідати, що життя переоцінене, а смерті не уникнути. Тому немає нічого страшного, щоб віддати її за царя і "потрапити в рай". За словами виконувача обов'язків керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Шаповалов, Росія – це країна-людожер. І вся цивілізація відвертається від окупантів.
- Роскомнадзор веде систематичний моніторинг соцмереж у Росії. Зокрема, вони шукають й тих, хто ображає диктатора Путіна. Роскомнадзор систематично вишукує, хто ж залишає образливі слова в адресу Путіна у коментарях та публікаціях. У них навіть є службова записка, в якій перелічені заборонені слова. Над списком заборонених до вживання "ображалок" у бік Путіна працюють понад рік.