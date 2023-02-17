На оприлюднених у мережі кадрах видно закривавлений манекен з обличчям Путіна.

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Він "лежить" біля могильного каменя, в якого німецький танк стріляє червоними ракетами. Росіянка, яка чомусь живе у Гамбурзі, а не в якомусь Саратові, почала обурюватися.

Я стою просто у центрі вулиці. У самому центрі міста. У цих непристойних місцях, де одні повії… Ось так поводяться з нашим президентом… Тобто це нормально? Що людина реально в крові, у какашках, у пенісах. У могилі. Як вам це подобається взагалі?

– обурилася жінка.

Своє відео росіянка записувала вночі у кварталі "Червоних ліхтарів", де, як вона сама сказала, ходять лише повії. Що вона там робила – можна лише здогадуватися.

"Труп" Путіна в центрі Гамбурга: дивіться відео

В Росії на тлі війни з Україною тривають репресії всередині країни. Нещодавно ексочільник Хабаровського краю Сергій Фургал отримав 22 роки ув'язнення за нібито організацію якихось вбивств у 90-ті роки. Це свідчить про те, що Владімір Путін "закручує гайки" в країні, перетворюючи її кінцево на Північну Корею.

На думку російського політолога і політтехнолога Аббаса Галлямова, Путін запізнився з репресіями, тому що такі дії йому треба було вчиняти, коли він був сильним, люди йому вірили і надали карт-бланш.