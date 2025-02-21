Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Какая позиция Британии относительно гарантий безопасности

Экс-командующий армии Британии Ник Картер заявил, что Великобритании и Европе, возможно, придется предложить гарантии безопасности Украине в случае мирного соглашения с Россией, независимо от поддержки США.

По его словам, именно Украина должна решать, что означает "справедливое урегулирование", но Великобритания и другие европейские страны должны "взять быка за рога", чтобы гарантировать суверенитет Украины, если американцы не готовы это сделать.

В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который вскоре должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, заявил, что гарантии безопасности от США являются "единственным способом эффективного сдерживания России".

Министр иностранных дел Дэвид Лемми заявил, что Великобритания "готова выслушать" Россию, если она серьезно относится к миру и отвергает "царский империализм",

– добавляют журналисты BBC.

Ранее на этой неделе Дональд Трамп заявил, что он "не будет возражать" против того, чтобы Европа направила миротворческие войска в Украину. В то же время, по его словам, США не будут участвовать, потому что они "очень далеко".

К слову, недавно The Times написали, что Великобритания может направить в Украину истребители Typhoon. Однако такая опция обсуждается в рамках миротворческой миссии после достижения соглашения.