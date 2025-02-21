Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Яка позиція Британії щодо гарантій безпеки

Екскомандувач армії Британії Нік Картер заявив, що Великій Британії та Європі, можливо, доведеться запропонувати гарантії безпеки Україні в разі мирної угоди з Росією, незалежно від підтримки США.

За його словами, саме Україна повинна вирішувати, що означає "справедливе врегулювання", але Велика Британія та інші європейські країни повинні "взяти бика за роги", щоб гарантувати суверенітет України, якщо американці не готові це зробити.

Водночас прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, який незабаром має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, заявив, що гарантії безпеки від США є "єдиним способом ефективного стримування Росії".

Міністр закордонних справ Девід Леммі заявив, що Великобританія "готова вислухати" Росію, якщо вона серйозно ставиться до миру та відкидає "царський імперіалізм",

– додають журналісти BBC.

Раніше цього тижня Дональд Трамп заявив, що він "не буде заперечувати" проти того, щоб Європа направила миротворчі війська в Україну. Водночас, за його словами, США не братимуть участі, тому що вони "дуже далеко".

До слова, нещодавно The Times написали, що Велика Британія може направити до України винищувачі Typhoon. Однак така опція обговорюється у межах миротворчої місії після досягнення угоди.