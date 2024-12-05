Об этом 24 Каналу сказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко. По его словам, сейчас чрезвычайно важно все же найти сильный вариант для того, чтобы иметь возможность для диалога с нашими партнерами, которые будут выступать гарантами любых принятых решений.

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Какой документ нужен Украине

Украине нужно стать внутренне сильнее, ближе к партнерам антипутинской коалиции и НАТО и иметь в максимально положительном варианте приглашение в Альянс, а вместе с ним гарантии безопасности дальнейшего ненападения, которые получила Финляндия и Швеция.

В гарантиях безопасности для Швеции и Финляндии говорилось о том, что пока эти две страны не станут полноценными членами НАТО, то Великобритания и Соединенные Штаты дают гарантию, что в случае военной эскалации они введут войска в Швецию, или Финляндию,

– сказал Буряченко.

Важно, чтобы наши партнеры не просто насытили нас оружием, превентивно усилив наши диалоговые позиции, а чтобы Украина получила документ, ту самую гарантию безопасности, которая точно отличается от Минских договоренностей и Будапештского меморандума, к которому нас заставили партнеры, которые тогда не выполнили тех же гарантий безопасности.

Важно! Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что промежуточным вариантом на пути принятия Украины в НАТО может быть то, что США, Франция и Великобритания заключат с Украиной обязывающие документы, которые пройдут ратификацию в парламентах этих стран, где будет написано, что в случае агрессии России против Украины Соединенные Штаты Америки немедленно вступают в войну на стороне Украины.

При каком условии Украина откажется от НАТО

Именно сейчас точка, когда наша страна ближе всего к НАТО. Процесс синхронизации происходит непосредственно на поле боя как со сверхгосударственной структурой безопасности Альянса, так и с отдельными странами НАТО.

Учитывая то, что Украина стоит на разломе между Россией и Европой, то наша страна должна быть сверхсильной сама по себе. Впрочем, сделать это не так просто. Для этого нужен мощный ВПК, безопасность для того, чтобы внешние инвесторы и мировые компании по производству оружия приехали в Украину и масштабировали свое производство,

– отметил политолог.

Украине нужно провести целый ряд внутренних государственных изменений, в частности политических, экономических, финансовых, отойти от однолетнего бюджетирования, продолжать борьбу с коррупцией и тому подобное.

Возможно, когда мы к этому придем, то сможем отказаться от стремлений в НАТО. Я не исключаю такую перспективу через 30 – 50 лет. Однако сейчас у нас идет война и нам необходимо усиление оружием,

– добавил Буряченко.

К слову, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина стремится вступить в НАТО, но не настаивает на немедленном вступлении во время войны.