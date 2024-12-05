Про це 24 Каналу сказав політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. За його словами, зараз надзвичайно важливо все ж таки знайти сильний варіант для того, щоб мати можливість для діалогу з нашими партнерами, які будуть виступати гарантами будь-яких ухвалених рішень.

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Який документ потрібний Україні

Україні потрібно стати внутрішньо сильнішою, ближчою до партнерів антипутінської коаліції та НАТО й мати в максимально позитивному варіанті запрошення до Альянсу, а разом з ним гарантії безпеки подальшого ненападу, які отримала Фінляндія та Швеція.

У гарантіях безпеки для Швеції та Фінляндії йшлося про те, що поки ці дві країни не стануть повноцінними членами НАТО, то Велика Британія та Сполучені Штати дають гарантію, що в разі військової ескалації вони введуть війська до Швеції, чи Фінляндії,

– мовив Буряченко.

Важливо, щоб наші партнери не просто наситили нас зброєю, превентивно підсиливши наші діалогові позиції, а щоб Україна отримала документ, ту саму гарантію безпеки, яка точно відмінна від Мінських домовленостей та Будапештського меморандуму, до якого нас примусили партнери, які тоді не виконали тих самих гарантій безпеки.

Важливо! Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що проміжним варіантом на шляху прийняття України в НАТО може бути те, що США, Франція та Велика Британія укладуть з Україною зобов'язуючі документи, які пройдуть ратифікацію у парламентах цих країн, де буде написано, що у разі агресії Росії проти України Сполучені Штати Америки негайно вступають у війну на боці України.

За якої умови Україна відмовиться від НАТО

Саме зараз точка, коли наша країна найближче до НАТО. Процес синхронізації відбувається безпосередньо на полі бою як з наддержавною безпековою структурою Альянсу, так й з окремими країнами НАТО.

Враховуючи те, що Україна стоїть на розломі між Росією та Європою, то наша країна має бути надсильною сама по собі. Втім, зробити це не так просто. Для цього потрібний потужний ВПК, безпека для того, щоб зовнішні інвестори та світовій компанії з виробництва зброї приїхали в Україну й масштабували своє виробництво,

– зазначив політолог.

Україні потрібно провести цілий ряд внутрішніх державних змін, зокрема політичних, економічних, фінансових, відійти від однорічного бюджетування, продовжувати боротьбу з корупцією тощо.

Можливо, коли ми до цього прийдемо, то зможемо відмовитись від прагнень до НАТО. Я не виключаю таку перспективу через 30 – 50 років. Проте зараз у нас йде війна й нам необхідно підсилення зброєю,

– додав Буряченко.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна прагне вступити в НАТО, але не наполягає на негайному вступі під час війни.