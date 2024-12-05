Що може стати заміною гарантії вступу в НАТО під час процесу ратифікації, сказав 24 Каналу дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко. Наголосимо, що Україна не піде на часткове запрошення в Альянс без тимчасово окупованих територій.

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Який документ може дати Україні гарантії безпеки

Як зазначив ексміністр закордонних справ України, швидкого вступу України в НАТО не буде. Проте зараз українці ставлять свої вимоги й показують партнерам, що не збираються йти на поступки й більше не будуть слухати "солодкі казки" про те, що нас якось захистять.

Цинізм у політиці був, є і залишається. Спочатку у Будапештському меморандумі пишуть про гарантії, а потім американці на різних рівнях подають їх як запевнення. Ми віддали реальну ядерну зброю на запевнення, що на нас не нападуть, чи на гарантії? Це ж різні речі,

– мовив Огризко.

На його думку, проміжним варіантом на шляху прийняття в НАТО може бути те, що США, Франція та Велика Британія укладають з Україною зобов'язуючі документи, які пройдуть ратифікацію у парламентах цих країн, де буде написано, що у разі агресії Росії проти України Сполучені Штати Америки негайно вступають у війну на боці України.

Це те, що може стати заміною допоки ми не пройшли довгі процедури ратифікації у 32 країнах,

– зазначив ексміністр закордонних справ України.

До того ж ще є країни-члени НАТО, які не надто радіють запрошенню та прийняттю України до Альянсу. Зокрема, Угорщина та Словаччина, які мають проросійських очільників.

Крім того, США та Німеччина також не підтримують запрошення України до НАТО, попри заклики українського міністра закордонних справ Андрія Сибіги.