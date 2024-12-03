Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал французького видання Le Monde.

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Що відомо про країни, які проти запрошення України в НАТО

Журналісти зазначили, що наразі проти запрошення України в НАТО виступають Сполучені Штати, Німеччина, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія.

За повідомленнями видання, своєю чергою і Франція, і Велика Британія виступають за запрошення України приєднатися до Альянсу.

Президент США Джо Байден висловив свою відмову прийняти рішення щодо запрошення України в НАТО. А його наступник, Дональд Трамп, як повідомляється, ніколи не підтримував цю ідею.

Згідно з повідомленням Le Monde, Трамп начебто запропонував відкласти членство України в НАТО щонайменше на 20 років.

Президент Володимир Зеленський закликав країни-члени Альянсу розглянути можливість вступу України до НАТО. Однак, як повідомляється, європейські лідери вивчають альтернативні рішення, оскільки перспектива запрошення нашої держави до вступу в НАТО викликала занепокоєння серед кількох країн-членів.

До слова, у МЗС України заявили, що наша країна офіційно відмовилася від гарантій, що є замінниками членства в НАТО. У міністерстві зазначили, що лише долучення України в Альянс є найкращим стримувальним фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав.