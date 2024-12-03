Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал французского издания Le Monde.

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Что известно о странах, которые против приглашения Украины в НАТО

Журналисты отметили, что сейчас против приглашения Украины в НАТО выступают Соединенные Штаты, Германия, Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания.

По сообщениям издания, в свою очередь и Франция, и Великобритания выступают за приглашение Украины присоединиться к Альянсу.

Президент США Джо Байден выразил свой отказ принять решение о приглашении Украины в НАТО. А его преемник, Дональд Трамп, как сообщается, никогда не поддерживал эту идею.

Согласно сообщению Le Monde, Трамп якобы предложил отложить членство Украины в НАТО минимум на 20 лет.

Президент Владимир Зеленский призвал страны-члены Альянса рассмотреть возможность вступления Украины в НАТО. Однако, как сообщается, европейские лидеры изучают альтернативные решения, поскольку перспектива приглашения нашего государства к вступлению в НАТО вызвала беспокойство среди нескольких стран-членов.

К слову, в МИД Украины заявили, что наша страна официально отказалась от гарантий, являющихся заменителями членства в НАТО. В министерстве отметили, что только вступление Украины в Альянс является лучшим сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств.