Что может стать заменой гарантии вступления в НАТО во время процесса ратификации, сказал 24 Каналу дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Подчеркнем, что Украина не пойдет на частичное приглашение в Альянс без временно оккупированных территорий.

Читайте также Генсек НАТО предложил Украине отложить любые мирные переговоры с Россией, – NYT

Какой документ может дать Украине гарантии безопасности

Как отметил экс-министр иностранных дел Украины, быстрого вступления Украины в НАТО не будет. Однако сейчас украинцы ставят свои требования и показывают партнерам, что не собираются идти на уступки и больше не будут слушать "сладкие сказки" о том, что нас как-то защитят.

Цинизм в политике был, есть и остается. Сначала в Будапештском меморандуме пишут о гарантиях, а потом американцы на разных уровнях подают их как заверения. Мы отдали реальное ядерное оружие на заверения, что на нас не нападут, или на гарантии? Это же разные вещи,

– сказал Огрызко.

По его мнению, промежуточным вариантом на пути принятия в НАТО может быть то, что США, Франция и Великобритания заключают с Украиной обязывающие документы, которые пройдут ратификацию в парламентах этих стран, где будет написано, что в случае агрессии России против Украины Соединенные Штаты Америки немедленно вступают в войну на стороне Украины.

Это то, что может стать заменой пока мы не прошли долгие процедуры ратификации в 32 странах,

– отметил экс-министр иностранных дел Украины.

К тому же еще есть страны-члены НАТО, которые не слишком радуются приглашению и принятию Украины в Альянс. В частности, Венгрия и Словакия, которые имеют пророссийских руководителей.

Кроме того, США и Германия также не поддерживают приглашение Украины в НАТО, несмотря на призывы украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги.