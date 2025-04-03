Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко, отметив, что Европа осознает, что Россия представляет угрозу и для них, на Украине Кремль останавливаться не планирует. Между тем США нашли для себя другое направление для защиты нацбезопасности.

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Европа должна быть готова

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что его функция в российско-украинской войне – обеспечить надежный режим прекращения огня. Относительно будущих гарантий безопасности после этого для Украины – проблемы европейцев, но не Соединенных Штатов.

Американские медиа также сообщали об изменении стратегии национальной безопасности США, где основной фокус из Европы переносится на Азиатско-тихоокеанский регион. Это еще раз подтверждает тот факт, что Вашингтон хочет, чтобы европейские страны рассчитывали только на себя.

Европейцы понимают, что Трамп, пока это не будет вредить его внутреннему рейтингу, будет играть в эти мирные переговоры с россиянами. Однако Россия будет использовать это время, чтобы подготовиться к следующему ходу на европейском театре боевых действий и дестабилизировать НАТО,

– отметил эксперт по международной безопасности.

Европейцы, по словам Жовтенко, осознают, что российская угроза для Альянса может возникнуть даже во время войны против Украины. Кремль имеет возможность воплотить гибридный сценарий провокаций против НАТО, не прекращая боевые действия на фронте.

Заметьте! Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что Россия усиливает дезинформацию, гибридные атаки и миграционное давление на страны Евросоюза, а в случае отсутствия действий Россия будет использовать военную силу. Он подчеркнул, что за 5 лет Россия будет способна напасть на одну или несколько стран ЕС.

"Европа должна делать что-то с безопасностью Украины и гарантировать безопасность сама себе без Штатов, которые сейчас не являются надежным партнером", – добавил он.

К слову, Еврокомиссия представила Еврокомиссия презентовала новую оборонную стратегию "Белая книга", которая призывает страны ЕС увеличить военные расходы до 3,5% от ВВП. Среди планов – расширение производства оружия, которого критически не хватает в Европе. Интересно, что эта стратегия не должна заменить НАТО.