Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что такой договор должен быть заключен по принципу уже действующих договоров США с Тайванем или США с Израилем.

Смотрите также Часов Яр и Торецк под угрозой, оккупанты продвигаются в этих городах: анализ боев и карты ISW

Что нужно сделать

Как отметил Рейтерович, есть чрезвычайно важный нюанс – такой договор должен быть ратифицирован в Верховной Раде и Конгрессе США. Только тогда он действительно будет иметь обязательную силу.

Если его подписали в МИД или просто правительства стран, но без дальнейшей ратификации. То это больше договор, который не имеет обязательной силы. Предыдущие договоры, которые подписывала Украина, были больше о намерениях. Мы действительно получили реальную помощь, но они все же не обязывали партнеров,

– сказал Рейтерович.

Если Путин будет знать, что Соединенные Штаты таки четко придут на помощь в случае повторного нападения, то не факт, что рискнет снова атаковать.

Параллельно Украине важно формировать дополнительные региональные союзы. Было бы полезно сотрудничать, к примеру, с Польшей и Румынией в направлении ПВО. Нужно создать как можно больше предохранителей.

Создание таких предохранителей – важный аргумент, чтобы не нападать на Украину. Возможно, мгновенного эффекта не будет. Но чем больше будет таких предохранителей – тем лучше будет для нашего будущего,

– отметил Рейтерович.

Добавим, недавно Владимир Зеленский прокомментировал вопрос миротворцев в Украине. Он рассказал, на каком этапе все находится.