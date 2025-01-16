Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що такий договір має бути укладеним за принципом вже чинних договорів США з Тайванем чи США з Ізраїлем.

Дивіться також Часів Яр і Торецьк під загрозою, окупанти просуваються у цих містах: аналіз боїв та карти ISW

Що потрібно зробити

Як наголосив Рейтерович, є надзвичайно важливий нюанс – такий договір повинен бути ратифікованим у Верховній Раді та Конгресі США. Лише тоді він дійсно буде мати обов'язкову силу.

Якщо його підписали в МЗС чи просто уряди країн, але без подальшої ратифікації. То це більше договір, який не має обов'язкової сили. Попередні договори, які підписувала Україна, були більше про наміри. Ми дійсно отримали реальну допомогу, але вони все ж не зобов'язували партнерів,

– сказав Рейтерович.

Якщо Путін знатиме, що Сполучені Штати таки чітко прийдуть на допомогу в разі повторного нападу, то не факт, що той ризикне знову атакувати.

Паралельно Україні важливо формувати додаткові регіональні союзи. Було б корисно співпрацювати, до прикладу, з Польщею та Румунією в напрямку ППО. Потрібно створити якнайбільше запобіжників.

Створення таких запобіжників – важливий аргумент, аби не нападати на Україну. Можливо, миттєвого ефекту не буде. Але чим більше буде таких запобіжників – тим краще буде для нашого майбутнього,

– зауважив Рейтерович.

Додамо, нещодавно Володимир Зеленський прокоментував питання миротворців в Україні. Він розповів, на якому етапі все перебуває.