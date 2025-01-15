Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського та Дональда Туска 15 січня у Варшаві. Введення миротворців в Україну дійсно обговорювали з деякими міжнародними партнерами.

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Чи будуть миротворці в Україні

Як зауважив Зеленський, вже була розмова із президентом Франції Еммануелем Макроном щодо європейського контингенту в Україні. Це питання підіймали з балтійськими партнерами. Також про миротворців ще будуть спілкуватися з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Поки що в цьому питанні надто мало конкретики. Але важливо розуміти, що миротворці в Україні – це лише частина гарантій безпеки.

Поки що це досить загальні речі. Ми підтримуємо контингент від наших союзників та стратегічних партнерів, який може стати частиною гарантій безпеки. Але це не можуть бути єдині гарантії безпеки. Цього буде недостатньо,

– сказав Зеленський.

Насправді поки нема деталей, які саме держави сюди можуть бути залученими; де будуть розміщені підрозділи; який кількісний та якісний склад. Є багато питань, які потрібно ще обговорити. Також не варто забувати про можливість роботи іноземних інструкторів в Україні.

Крок, який передуватиме введенню контингенту, – це можуть бути інструктори з великою програмою навчань та тренувань наших військових на нашій території. Ми також проговорюємо це питання в рамках програми, якщо вона запрацює,

– зауважив Зеленський.

Додамо, під час пресконференції Зеленський назвав чисельність української та російської армії. Путін зосередив на тимчасово окупованих територіях України аж близько 600 тисяч окупантів.