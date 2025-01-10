Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Зазначається, що відповідну заяву міністр зробив під час візиту на засідання "Рамштайну" в Німеччині.

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Що Умєров заявив про миротворців в Україні

У Рустема Умєрова запитали, як міністри оборони інших країн відреагували на заяву Зеленського про те, що "найкращий шлях до миру – це введення миротворців Західних країн".

На це очільник Міноборони відповів, що контингенти вже були зазначені партнерами України.

Раніше Франція виходила з такою ініціативою. Це дуже гарно сприймається, тобто будемо працювати над цим форматом,

– сказав Умєров.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що іноземні війська можуть стати складовою гарантій безпеки для України. Однак, за його словами, одним контингентом деяких країн не обійдеться – цього не буде достатньо.

Президент України також повідомив, що обговорить цю ініціативу з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером під час його візиту.