Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Отмечается, что соответствующее заявление министр сделал во время визита на заседание "Рамштайна" в Германии.

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Что Умеров заявил о миротворцах в Украине

У Рустема Умерова спросили, как министры обороны других стран отреагировали на заявление Зеленского о том, что "лучший путь к миру – это введение миротворцев Западных стран".

На это глава Минобороны ответил, что контингенты уже были указаны партнерами Украины.

Ранее Франция выходила с такой инициативой. Это очень хорошо воспринимается, то есть будем работать над этим форматом,

– сказал Умеров.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что иностранные войска могут стать составляющей гарантий безопасности для Украины. Однако, по его словам, одним контингентом некоторых стран не обойдется – этого не будет достаточно.

Президент Украины также сообщил, что обсудит эту инициативу с премьер-министром Британии Киром Стармером во время его визита.